머리 대면 잔다더니…오후 2시 커피 한 잔, 밤잠 45분 줄었다 [내 몸의 경고등]

커피 한 잔(107mg) 기준 최소 취침 8.8시간 전 섭취 권고
고용량 400mg, 취침 12시간 전에 마셔도 깊은 수면 방해
밤 11시에 잠든다면 오후 2시 12분에 마신 커피도 그날 수면에 영향을 줄 수 있다. 국제학술지 ‘수면의학리뷰(Sleep Medicine Reviews)’에 실린 24개 연구의 체계적 문헌고찰·메타분석 결과다.
◆카페인이 잠을 방해하는 이유
카페인은 졸음을 일으키는 물질인 아데노신의 작용을 막는다. 피로를 없애는 게 아닌 뇌가 졸음 신호를 받지 못하게 일시적으로 차단한다.
호주 가톨릭대 연구진이 이끈 이 메타분석에서 카페인을 섭취하면 총수면시간이 평균 45분 줄었다. 수면효율은 7%p 낮아졌다. 잠드는 데 걸리는 시간(수면잠복기)은 평균 9분, 잠든 뒤 깨어 있는 시간은 평균 12분 늘었다.
연구진은 카페인 107mg이 든 250mL 커피를 기준으로, 총수면시간 감소를 피하려면 취침 최소 8.8시간 전에 마셔야 한다고 추산했다. 밤 11시에 자면 오후 2시 12분까지다.
◆같은 커피에도 반응은 달랐다
반응이 다른 이유 중 하나는 분해 속도다. 카페인 대사의 95% 이상은 간의 CYP1A2 효소가 맡는다. 건강한 성인의 카페인 반감기(몸속 카페인이 절반으로 줄어드는 시간)는 평균 4~5시간이다. 연구에 따라 2~10시간까지 보고돼 개인차가 크다.
유전자도 영향을 준다. ‘중개의학저널(Journal of Translational Medicine)’에 실린 체계적 문헌고찰은 26개 연구, 185만1428명의 자료를 분석했다. CYP1A2·AHR·ADORA2A 등 여러 유전자 변이가 평소 카페인 섭취량이나 대사와 연관됐다.
뇌의 카페인 민감도도 사람마다 다를 수 있다. ‘뉴트리션 리뷰스(Nutrition Reviews)’에 실린 22개 연구 분석은 ADORA2A 유전자 변이가 카페인 섭취 뒤 불안이나 수면장애의 개인차와 관련될 가능성을 제시했다.
유전자만으로 카페인에 강한 사람과 약한 사람을 구분하기는 어렵다. 평소 커피를 얼마나 마시는지, 담배를 피우는지, 어떤 약을 복용하는지에 따라서도 카페인 반응과 체내 잔류 시간이 달라진다.
◆금연하면 카페인 분해 느려져
흡연자는 비흡연자보다 카페인을 빨리 분해하는 경향이 있다. 담배 연기 속 다환방향족탄화수소(PAH)가 CYP1A2 활성을 높이기 때문이다. 니코틴 자체보다 담배가 탈 때 나오는 연소 생성물의 작용으로 알려져 있다.
금연하면 이 효과가 사라진다. ‘Clinical Pharmacology & Therapeutics’에 실린 연구는 금연 후 시간이 지나면서 CYP1A2 활성이 어떻게 변하는지 조사했고, 카페인 청소율이 줄어든다는 결과를 얻었다. 금연 후에는 같은 양의 커피도 몸에 더 오래 남을 수 있다.
금연이 곧바로 불면으로 이어지는 것은 아니지만, 금연 뒤 평소 마시던 커피가 유독 강하게 느껴지거나 잠을 설친다면 섭취량과 마시는 시간을 점검해 보는 게 좋다.
◆100mg은 차이 없고, 400mg은 12시간 전에도 영향
카페인은 마신 시각뿐 아니라 한 번에 마신 양도 중요하다. ‘SLEEP’ 2025년 4월호에 실린 무작위 교차시험은 평소 하루 카페인 섭취량이 300mg 미만인 남성들에게 카페인 100mg과 400mg을 각각 취침 12시간·8시간·4시간 전에 먹게 했다. 100mg은 세 시간대 모두 위약과 비교해 객관적·주관적 수면 지표에서 유의한 차이가 없었다.
400mg은 달랐다. 깊은 수면(N3)이 취침 12시간 전 섭취 시 평균 20.6분, 8시간 전 15.3분, 4시간 전 29.7분 줄었다. 취침 8시간 이내에 먹으면 잠든 뒤 깨어 있는 시간이 늘어나는 등 수면 분절도 뚜렷했다.
본인이 느끼는 수면과 실제 측정 결과는 다를 수 있다. 취침 4·8시간 전에 400mg을 먹은 참가자는 잠든 뒤 깨어 있는 시간이 객관적으로 유의하게 늘었지만, 이를 뚜렷이 인식하지 못했다.
연구진은 섭취 시점이 취침 시간에서 멀수록 스스로 수면 방해를 알아차리기 어렵다고 설명했다. 커피를 언제부터 끊어야 하는지는 사람마다 다르다. 오후 2시 이후에는 누구나 커피를 마시면 안 된다는 뜻은 아니다.
평소 커피를 마셔도 잘 잔다고 생각한다면 잠드는 속도만 보지 말고, 새벽에 자주 깨는지, 아침에 개운한지, 커피를 줄이면 수면이 달라지는지도 확인해 보는 게 좋다.
카페인을 많이 섭취하거나 최근 담배를 끊었다면 더 주의해야 한다. 남들이 하루 몇 잔을 마시는지보다 내가 커피를 마신 뒤 잘 자는지를 기준으로 삼아야 한다.
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