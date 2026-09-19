李대통령 "별도 청년정책 전담 조직 신설 고민중…최선 다할 것"

이재명 대통령은 청년의 날인 19일 "청년 정책을 총괄 전담할 별도의 전담 조직을 만들어야 되지 않을까 하는 고민을 지금 하고 있다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 청년의 날 기념식에서 한 기념사에서 "기존 정책 결정자들의 역량으로는 이 비상 상황을 벗어나기는 좀 어렵다"면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 19일 청와대 영빈관에서 열린 2026 청년의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 "오늘날 대한민국 청년은 제가 아는 한 가장 뛰어난 세대이며 가장 열심히 살아가고 있는 세대"라며 "그런데 참으로 억울하게도 결과는 뒤바뀌어 있다"고 지적했다.



이어 "가장 오래 공부한 세대가 가장 오래 취업을 기다리고 가장 잘 준비해 온 세대가 가장 가진 것이 없고, 가장 치열하게 경쟁한 세대인데도 미래가 가장 불안하다"고 언급했다.



그러면서 "특별하지 않으면 평범하게 사는 것도 빠듯한 세상이 됐다고 한다. 이는 결코 개인의 잘못이 아니다"라며 "점점 확장되는 양극화와 인공지능으로 인한 산업구조 재편이 새로운 세대의 기회를 줄여가고 있다"고 설명했다.



이 대통령은 "청년들이 워낙 어렵다고 한다"며 "면접에 가려고 해도 양복 하나 빌리기가 부담스럽다고 하고, 밥도 굶기도 한다고 한다"라고도 언급했다.



청년들이 겪고 있는 자산 형성, 결혼, 주거 등에 대한 어려움을 열거한 이 대통령은 "이런 부분에 대해 많은 준비는 하고 있다"고 전했다.



그러면서 "청년 문제는 단순히 특정한 부류와 집단의 문제가 아니라, 대한민국이 과연 지속해 성장·발전하는 나라로 남을 수 있느냐의 근본적인 문제"라고 설명했다.



이 대통령은 "구체적인 방법이 무엇인지는 마땅하지 않다. 쉽지 않다"며 "유효하고 필요한 정책들이 무엇인지 기존의 조직과 인력, 역량으로는 감당하기 어렵다"라고도 지적했다.



아울러 "조직도 조직이지만, 정책을 실질적으로 담당할 역량 있는 인물들이 문제"라며 "가장 큰 권한을 가진 정책 담당자들이 현장과 멀리 떨어진 사람들이라 젊은 세대에 기회를 줘보자고는 하고 있다"고 전했다.



이어 "경력 따지고, 경험 따지다 보니 결국 사람을 구하기가 어려워진다. 이런 어려운 고민도 하고 있다"고 언급했다.



아울러 이 대통령은 "어쨌든 정부는 최선을 다할 것이다. 저도 한때 청년이었고 청년인 가족도 있다. 여러분과 비슷하다"며 "청년들이 희망을 가지고 이들에게 합당한 몫과 자리가 만들어지도록 노력하자"고 말했다.

<연합>

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