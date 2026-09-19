홍콩에 32점 차 ‘폭격’…여자 핸드볼, 8년 만의 금메달 향해 첫발 [나고야 AG]

[나고야=권준영 기자] 8년 만의 아시아 정상 탈환을 노리는 한국 여자 핸드볼이 홍콩을 상대로 화끈한 골 잔치를 벌였다. 32점 차 대승으로 첫 경기를 장식했지만, 경기 전에는 애국가가 연주되지 않는 운영 사고까지 겪으며 아쉬움을 남겼다.

이연경이 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 핸드볼 여자 라운드로빈 1경기 홍콩과의 경기에서 매서운 슈팅을 날리고 있다. 이나자와=뉴시스

이계청 감독이 이끄는 한국은 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 1차전에서 홍콩을 48-16(24-8 24-8)으로 완파했다.

한국은 경기 시작과 함께 5-2로 앞서간 뒤 홍콩의 득점을 2점에 묶고 연속 6골을 몰아쳐 11-2로 달아났다. 일찌감치 승기를 잡은 대표팀은 전반을 24-8로 마쳤고, 후반에도 같은 점수로 상대를 압도하며 대승을 완성했다.

공격에서는 양쪽 날개가 맹활약했다. 이원정(대구시청)이 9골로 팀 내 최다 득점을 기록했고, 전지연(삼척시청)이 8골을 보탰다. 김민서(삼척시청)는 6골, 우빛나(서울시청)는 5골을 넣었다. 이 감독은 선수들을 고르게 기용하며 경기 감각과 컨디션을 점검했다.

우빛나가 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 핸드볼 여자 풀리그 1차전 홍콩과의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 이나자와=뉴시스

이번 대회 여자 핸드볼은 7개국이 풀리그를 치러 최종 순위를 가린다. 한국은 2014 인천 대회와 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 2회 연속 우승했지만, 2022 항저우 대회 결승에서 일본에 19-29로 패해 은메달에 머물렀다.

한국은 20일 카자흐스탄을 시작으로 23일 우즈베키스탄, 25일 중국, 26일 베트남과 차례로 맞붙는다. 이어 27일 일본과 풀리그 최종전을 치른다. 항저우 대회 결승에서 한국을 꺾었던 일본과의 재대결은 이번 대회 우승 경쟁에서 중요한 승부가 될 전망이다.

한국 여자 핸드볼 대표팀 선수들이 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 1차전에서 홍콩을 48-16으로 꺾은 뒤 관중석을 향해 인사하고 있다. 이나자와=뉴시스

이날 경기장에서는 국가 연주 사고가 발생했다. 경기 전 국민의례에서 한국 애국가와 중국 국가가 모두 연주되지 않았다. 전날 남자 하키 한국-방글라데시전에서 한국 애국가 대신 북한 국가가 연주된 데 이어 국가 연주와 관련한 사고가 이틀 연속 발생했다.

이 감독은 경기 후 공동취재구역에서 “국제 대회에서 이런 적이 없었다”며 당혹감을 드러냈다. 이원정과 류은희(부산시설공단)도 경기 전 애국가를 부르며 각오를 다지는 시간을 갖지 못한 데 황당하다는 반응을 보였다.

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