靑 "李대통령, 전쟁개입 안한다는 입장…트럼프 요청 거절 아냐"

청와대는 "전쟁에 개입하는 파병은 없다"는 이재명 대통령의 기자회견 언급이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 파병 요청을 거절한 것이 아니라는 취지의 입장을 19일 밝혔다.



청와대 관계자는 이 대통령의 전날 기자회견 발언이 호르무즈에 파병하지 않겠다는 것으로 트럼프 대통령의 요청을 거부한 것이라는 취지의 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 보도와 관련해 이같이 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기자단

이 관계자는 "이 대통령은 어제 기자회견에서 트럼프 대통령의 한국에 대한 중동 관련 협조 요청을 거절한 것이 아니다"라며 "정부는 국민 보호와 국익 수호를 위한 실질적 기여 방안을 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀한 소통 하에 검토해 오고 있다"고 설명했다.



이어 "정부는 전쟁·전투에 개입하지 않는다는 원칙적 입장 하에 구체적 기여 방안을 계속 검토해 나갈 것"이라고 덧붙였다.



이 대통령은 전날 기자회견에서 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"고 언급했다.



그러면서 "이미 청해부대가 (중동에) 파견돼 해적 등의 국민 안전 위협에 대해 대응하고 있다. 이를 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하는 건 사실"이라고 했다.

<연합>

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