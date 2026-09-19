휘발유 1858원·경유 1844원…주유소 기름값 18주째 하락

서울 서초구 만남의광장 주유소 모습.연합뉴스

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 18주 연속 하락세를 이어갔다.

국제유가가 미국과 이란 간 긴장 고조로 상승세를 이어간 가운데 정부의 최고가격제의 영향으로 국내 주유소 기름값은 소폭 내렸다.

19일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 셋째 주(13∼17일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 L당 1858.6원으로 전주보다 0.5원 내렸다.

지역별로는 서울의 평균 판매가격이 1904.4원으로 전국에서 가장 높았으며, 전주보다 0.9원 내렸다. 가격이 가장 낮은 대구는 1830.7원으로 전주 대비 1.4원 하락했다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1861.6원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1849.1원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 지난주보다 0.1원 내린 1843.9원을 기록했다.

이번 주 국제 유가는 사우디의 동서 송유관 가동 중단과 미국의 대이란 제재 시행 및 걸프국과 이란의 호르무즈 해협 관련 협의 연기 소식 등에 따라 상승세를 보였다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 10.1달러 오른 126.5달러였다.

국제 휘발유 가격은 9.6달러 상승한 143.2달러, 국제 자동차용 경유는 20.9달러 오른 195.6달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

정부는 전날 10차 석유 최고가격을 지정했다. 9차 최고가격과 동일하며 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다.

이와 별개로 정부가 추석 연휴 기간(24∼27일) 한국도로공사 관리 고속도로 주유소 226곳의 기름값을 17일 대비 L당 100원 내리기로 했다.

이에따라 다음 주 국내 주유소 기름값 하락 폭은 확대될 가능성이 있다.

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