김민하, 작품 위해 17kg 감량…“체중계 버릴 거다”

배우 김민하가 작품 촬영을 위해 체중을 크게 줄인 사실이 알려지면서 작품에 대한 관심이 이어지고 있다.

배우 김민하가 작품 촬영을 위해 체중을 크게 줄인 사실이 알려지면서 작품에 대한 관심이 이어지고 있다. Umaizing 엄정화TV

김민하는 18일 공개된 유튜브 채널 ‘Umaizing 엄정화TV’ 영상에 등장했다. 해당 영상은 엄정화의 와인 론칭 파티 현장을 담은 콘텐츠로, 김민하는 연예계 지인 가운데 가장 먼저 현장을 찾은 것으로 보인다.

이날 엄정화는 김민하를 반갑게 맞이하며 근황을 물었다. 김민하는 현재 새로운 영화 촬영을 진행하고 있다고 밝혔다. 대화를 나누던 엄정화는 “시한부 역할에 어울리는 몸을 만들려고 고생 많이 했더라”라며 이전보다 눈에 띄게 마른 모습을 위해 작품 준비 과정에서 상당한 체중 감량이 있었음을 언급했다.

이에 김민하는 촬영을 위해 줄인 체중에 대한 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 “저 진짜 이거 끝나자마자 체중계 갖다 버릴 거다”며 현재의 체중을 유지하는 과정이 쉽지 않았다는 뜻으로 고충을 털어놨다. 캐릭터를 표현하기 위해 감량한 만큼 그 과정에서 상당한 부담을 느꼈다는 점을 짐작하게 하는 대목이다.

김민하는 앞서 차기작을 위해 약 17kg을 감량한 것으로 알려졌다. 이번 영화에서 맡은 인물의 특성을 살리기 위해 외적인 변화까지 감수한 것이다.

이번 영상에서 김민하는 작품에 대한 이야기와 함께 캐릭터를 위해 상당한 변화를 감수한 과정까지 직접 언급했다. 17kg에 달하는 체중 감량으로 외적인 모습을 바꾼 데 이어 실제 촬영에 임하고 있는 만큼 그가 새로운 영화에서 어떻게 인물을 선보일지 관심이 모인다.

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