문어 3888원·한우 25t 반값…추석 앞두고 유통가 할인전

추석을 앞두고 장바구니 물가를 잡으려는 유통업계의 할인 경쟁이 막판으로 접어들었다. 대형마트는 문어와 굴비, 한우 등 제수용 식재료 가격을 최대 40% 낮췄고 온라인몰은 한우 물량을 대거 확보하거나 할인 쿠폰과 포인트 적립을 겹쳐 소비자 잡기에 나섰다.

롯데백화점 제공

19일 유통업계에 따르면 이마트는 오는 23일까지 농림축산식품부·해양수산부와 연계해 제수용 농축수산물을 최대 40% 할인 판매한다.

가격을 직접 낮춘 품목이 눈에 띈다. 국산 데친 문어는 신세계포인트 적립 시 100g당 6480원에서 3888원으로 40% 할인된다. 영광 참굴비 10미(800g)도 40% 낮춘 3만5988원에 판매한다. 냉동 대구포 400g과 동태포 500g은 각각 1만5984원, 1만1184원이다.

사과·배·곶감·양파·감자·한우 등 30여개 농축산물에도 정부 농축산물 할인지원 사업을 적용했다. 사과 3입은 1만188원, 배 3입은 1만2727원이다. 한우 국거리·산적·육전용 상품은 등급과 품목에 따라 100g당 3440원부터 판매한다. 미국산·호주산 LA갈비 1.5㎏은 신세계포인트 적립 시 6만9800원에서 5만9800원으로 1만원 할인된다.

명절 음식을 직접 만들지 않는 소비자를 겨냥한 간편식 할인도 붙었다. 피코크 빈대떡과 모둠전, 송편 등 제수용품을 2만5000원 이상 구매하면 신세계상품권 5000원권을 준다. 일부 상품에는 행사카드 20% 할인이나 2+1 혜택도 적용한다. 세라젬·바디프랜드·코지마·브람스 안마의자는 행사카드 결제 시 최대 100만원 할인한다.

롯데마트도 오는 27일까지 한가위 먹거리 행사를 이어간다. 점포별 행사 품목에는 육류와 농산물, 수산물이 대거 포함됐다. 실제 롯데마트 일부 점포에서는 제수용 한우 국거리·불고기를 L.POINT 회원 대상으로 50% 할인하거나 수산대전 할인 품목을 판매하고 있다. 행사 상품과 가격은 점포별로 차이가 날 수 있다.

온라인에서는 한우가 핵심 할인 품목으로 떠올랐다.

쿠팡은 전국한우협회·한우자조금과 함께 오는 24일까지 소프라이즈 대한민국 한우세일을 진행한다. 등심과 양지, 국거리, 불고기 등 30여개 품목을 위해 약 25t의 물량을 확보했다. 할인 폭은 품목에 따라 반값 수준이다. 일부 한우 상품을 로켓프레시 추석 선물세트나 제수용품과 함께 구입하면 구매 금액별로 최대 4만5000원 추가 할인 쿠폰도 받을 수 있다.

11번가는 행사 규모 자체를 키웠다. 오는 21일까지 진행하는 추석 프로모션에 약 580만개의 특가 상품을 투입했다. 서해안 가을 활꽃게 2㎏은 최대 혜택 적용 시 1만8000원대, 국내산 활 흰다리새우 1㎏은 2만2000원대, 남해안 자연산 돌문어 1㎏은 1만7000원대에 판매한다. 홍로 햇사과 선물세트 4㎏은 4만2000원대, 블랙앵거스 LA갈비 2㎏은 6만3000원대다.

T멤버십 가입자를 겨냥한 별도 할인도 진행 중이다. 11번가는 오는 20일까지 약 1600개 상품을 대상으로 최대 50% 혜택을 제공한다. 광천김 도시락김 27봉 선물세트는 혜택 적용 시 1만3880원, 올해 수확한 홍로 사과 5㎏은 1만4930원, 가정용 배 5㎏은 1만3710원에 판매한다. 제주한우 1++ 등심 400g은 4만1410원이다. 행사 상품은 무료배송하며 T멤버십 할인은 횟수 제한 없이 적용한다.

선물세트 시장에서는 가격 할인뿐 아니라 상품을 고르는 수고를 줄이는 큐레이션 경쟁도 거세다.

롯데온은 오는 20일까지 온마음 추석 행사를 열고 사조 안심특선과 CJ제일제당 스팸 클래식, 한우, 대천김, 사미헌 갈비탕, 과일, 종근당건강 락토핏 등 명절 수요가 높은 상품을 가격대와 용도별로 나눠 판매한다. 프리미엄 선물로는 영광굴비와 제주 은갈치·옥돔, 마장동 한우 등을 배치했다. 최대 20만원 할인 쿠폰을 지급하고 상품별로 엘포인트를 최대 15만점 적립해준다. 롯데백화점 식품 선물세트에는 5% 중복쿠폰과 7% 선물하기 장바구니 쿠폰도 적용된다.

SSG닷컴은 할인보다 멤버십 적립을 앞세운다. 오는 23일까지 풀무원 멤버십 위크를 진행하며 쓱7클럽 회원이 행사 상품을 구매하면 기본 7%에 추가 7%를 더해 최대 14%를 SSG머니로 적립한다. 제수용품과 간편식, 음료, 김·양념장·김치 등을 행사 대상으로 묶었고 일부 상품에는 최대 50% 할인이나 1+1 혜택도 적용한다.

유통업계의 추석 할인 경쟁은 먹거리에서 뷰티·리빙까지 번지고 있다. 11번가는 뷰티와 생활용품을 포함한 명절 상품군을 넓혔고 SSG닷컴도 뷰티·패션·추석 선물 전용 기획전을 동시에 운영하고 있다. 롯데백화점과 신세계백화점, 현대백화점은 러닝·파크골프·송편 등 체험형 팝업을 더해 연휴 전 오프라인 방문 수요까지 끌어들이고 있다.

같은 할인 행사라도 실제 결제 가격은 회원 가입 여부와 행사카드, 포인트 적립, 쿠폰 사용 조건에 따라 달라진다. 특히 정부 할인지원 상품은 품목별 할인 한도나 행사 기간이 다르고 재고가 소진되면 조기 종료될 수 있어 구매 전 적용 조건을 확인할 필요가 있다.

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