주장 노시환 단복에 태극기가 거꾸로…"잘못 인쇄된 것"

2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 주장 노시환(한화 이글스)이 착용한 단복에 태극기가 거꾸로 새겨져 있는 해프닝이 발생했다.

업체 측에서 제작할 때 잘못 인쇄한 것으로, 대한체육회는 곧바로 다른 단복으로 교체해줬다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 18일 인천공항을 통해 결전지 나고야로 출국했다. 이날 대표팀은 모두 한국 선수단 단복을 착용하고 출국길에 올랐다.

문제는 주장을 맡은 노시환의 단복이었다. 상의에 태극기가 거꾸로 인쇄된 것이 포착됐다.

한국야구위원회(KBO) 관계자는 "대한체육회가 제공한 용품을 선수단에 제공했는데, 노시환이 착용한 단복에 인쇄가 잘못돼 있었다"고 설명했다.

해당 사실을 인지한 노시환은 입국장에서는 단복을 입지 않았다.

대한체육회 관계자는 "업체 측에서 잘못 인쇄해서 벌어진 일이다. 업체 측이 사과했으며 여분의 단복이 있어 다시 지급했다"고 전했다.

한편 아시안게임 5연패에 도전하는 한국은 19~20일 현지 적응 훈련을 한 뒤 21일 대만과 조별리그 첫 경기를 치른다.

<뉴시스>

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