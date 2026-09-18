필리핀 고등학교 또 총기난사…학생 최소 3명 사망·8명 부상

(방가[필리핀] AP=연합뉴스) 18일(현지시간) 총기난사 사건이 발생한 필리핀 남부 민다나오섬 남코타바토주 방가 지역의 방가 국립 고등학교에서 구급대원들이 구조 활동을 벌이고 있다.

필리핀에서 또 학교 총기 난사 사건이 벌어져 최소 3명이 숨지고 8명이 부상했다.



18일(현지시간) AFP 통신과 ABS-CBN 등 현지 매체들에 따르면 이날 오후 1시 18분께 필리핀 남부 민다나오섬 남코타바토주 방가 지역의 방가 국립 고등학교에서 10대 학생이 총기를 난사했다.



이로 인해 총격 용의자와 다른 학생 2명이 숨지고 학생 8명이 부상했다고 앨버트 팔렌시아 방가 시장이 밝혔다. 총격 피해자는 모두 14~17 학생이며, 부상자 중 4명은 위독한 것으로 전해졌다.



레이날도 타마요 남코타바토주 주지사 등에 따르면 총격 용의자는 9학년(한국의 중학교 3학년) 학생으로 같은 반의 남학생 1명과 여학생 1명을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 알려졌다.



팔렌시아 시장은 교육부 공무원의 자녀인 용의자가 집안 금고에서 9mm 권총을 꺼내 범행에 사용했으며, 범행 직전 친구 2명에게 점심 식사 직후 일을 저지르겠다는 계획을 미리 알렸다고 전했다.



이와 관련해 타마요 주지사는 "부모님들에게 호소한다. 부모님이 소유한 총기가 아이들의 눈에 띄거나 손에 닿을 수 있는 곳에 방치되지 않도록 해달라"고 밝혔다.



이어 "책임감을 가져야 한다. 아이들이 언제든 치명적인 무기에 접근할 수 있는 상황은 지역사회에 결코 바람직하지 않으며, 나쁜 본보기가 된다"고 강조했다.

(방가[필리핀] 로이터=연합뉴스) 18일(현지시간) 총기난사 사건이 발생한 필리핀 남부 민다나오섬 남코타바토주 방가 지역의 방가 국립 고등학교에 구급대원들이 진입하고 있다.

타마요 주지사에 따르면 초기 수사 결과 용의자가 실제 범죄에 관심이 있는 온라인 커뮤니티의 일원이었다는 진술이 용의자의 절친한 친구로부터 나왔다.



총격 사건 직후 방가 지역 당국은 이 지역의 모든 학교 수업을 즉시 중단했다.



최근 필리핀에서는 학교 총기 난사 사건이 잇따르고 있다.



앞서 지난 6월 필리핀 중부 레이테주 타클로반시의 고등학교에서 14세·15세 용의자들이 권총을 난사, 학생 3명이 숨지고 20명이 부상했다.



이어 지난달에는 민다나오섬 남삼보앙가주 삼보앙가시의 중고등학교에서 9학년 학생이 소총과 권총으로 총격을 가해 학생 1명을 숨지게 하고 자신도 스스로 목숨을 끊었다. 이 용의자는 보디캠을 착용한 채 자신의 범행 장면을 소셜미디어로 생중계하기도 했다.



이에 이달 들어 필리핀 전국 학교가 총격범 대응 훈련을 실시한 바 있다.



필리핀에서 합법적인 총기 소유는 엄격한 규제 대상이지만, 대규모의 총기 암시장 등으로 인해 총기가 비교적 널리 유통되고 있다.

<연합>

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