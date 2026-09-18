금메달에 한걸음 남은 이현중 "누가 더 간절하냐의 싸움"

12년 만의 아시안게임 남자 농구 금메달에 한걸음만을 남겨둔 이현중이 결승전 상대가 누구든 이길 준비가 돼 있다고 자신감을 보였다.

이현중은 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 준결승에서 이란을 77-51로 꺾은 뒤 "아직 끝나지 않았다. 승리는 기쁘지만 우리는 더 잘할 수 있다"고 말했다.

이란을 완파한 한국은 선수단 첫 은메달을 확보했다.

2014년 인천 대회(금메달) 이후 12년 만에 결승 무대를 밟은 한국은 20일 일본-중국전 승자와 금메달을 놓고 격돌한다.

이날 3점 슛 7개를 포함해 양 팀 최다인 26점에 14리바운드로 펄펄 난 이현중은 "컨디션이 특별히 더 좋거나 하진 않았다. 나는 늘 똑같다"며 "경기 흐름을 읽으려 했는데, 오늘은 림이 한 1.3배 정도는 커 보이는 느낌이었다. 슈터라면 내 말이 무슨 뜻인지 알 것"이라며 미소를 지었다.

아시아 정상 탈환까지 한 경기만을 남겨둔 이현중은 "이제 누구와 맞붙느냐가 아니라, 누가 더 간절히 원하느냐의 싸움"이라고 했다.

그러면서 "간절한 만큼 좀 더 냉정하게 경기에 임해야 한다. 결승전이라고 안 하던 플레이를 하기보다 우리 팀이 맞춰온 농구를 유지하는 게 중요하다. 그렇게 하는 게 더 설레고 재밌을 것"이라고 강조했다.

한국은 이날 2014년 인천 대회 결승전 승리 이후 이란전 6연패 사슬을 끊어냈다.

이현중은 "이란전 6연패는 신경 쓰지 않았다. 그때는 내가 없었지 않나"라며 "이란이 터프한 팀이지만 혼자 이긴 게 아니다"라고 했다.

이란과 힘 싸움을 이겨낸 이현중은 "경기가 잘 풀릴 때는 항상 리바운드에서 밀리지 않는다. 신장이 좋은 팀들은 반대로 트랜지션 수비가 약한데, 우리 팀의 강점은 바로 그 빠른 트랜지션 공격"이라고 했다.

이어 "리바운드만 확실히 잡아준다면 훨씬 수월하게 경기할 수 있을 거로 믿었다"며 "이승현, 장재적, 최준용 형들이랑 이정현이 골 밑에서 치열하게 싸워줘 리바운드를 편하게 잡을 수 있었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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