“아이들에게 힘이 된다면”…14년째 머리카락 기부한 육군 장교

소아암 환자들을 위해 14년째 머리카락 기부를 이어오고 있는 육군 장교의 선행이 눈길을 끌고 있다.

기부한 모발을 들고 있는 육군 9사단 오수진 대위. 연합뉴스(육군 9사단 제공)

18일 연합뉴스에 따르면 육군 9사단 오수진 대위는 어머나(어린 암 환자를 위한 머리카락 나눔) 운동본부에 모발 40㎝를 기부했다.

오 대위는 2012년 학군단에 입교하자마자 어머나 운동에 참여해 모발을 모두 7차례 기부했다.

현재까지 기부한 모발의 길이는 약 280㎝에 달한다. 소아암 환자를 위한 가발 제작에는 손상되지 않은 머리카락이 최소 25㎝ 이상이 필요하다.

오 대위는 파마나 염색을 하지 않으며 모발 관리와 기부를 꾸준히 이어오고 있다.

그는 “입교하면서 잘라낸 머리카락을 조금 더 의미 있게 사용할 수 있는 방법을 고민하다가 모발 기부를 시작했다”며 “어린 환아들에게 조금이나마 힘이 될 수 있다면 그것만으로도 충분히 의미 있다”고 말했다.

소아암 환자를 위한 군인들의 선행은 꾸준히 이어지고 있다.

지난 5월에는 육군 이예담 대위가 2년간 기른 35㎝의 모발을 세 번째로 기부했다. 이 대위는 고등학생이던 2014년 처음 모발을 기부한 뒤 군 생활 중에도 나눔을 이어왔다.

2025년에는 육군 유민주 중사(진)가 2년 6개월간 기른 25㎝의 모발을 기부했다. 2024년에는 해군 박지연 상사(진)가 2015년 첫 기부를 시작한 이후 다섯 번째로 모발을 기부했다. 2020년에는 육군 김나운 대위가 3년간 기른 30㎝가량의 모발을 기부했다.

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