제자 19명 111차례 추행 중학교 교사, 징역 9년서 4년으로 감형

연합뉴스

제자 19명을 100차례 이상 상습 추행해 1심에서 징역 9년을 선고받았던 중학교 교사가 2심에서 징역 4년으로 대폭 감형받았다. 재판부는 피해자 상당수와의 합의와 형사 공탁 등 피해 회복 노력을 감형 이유로 들었다.

18일 대전고법 제1-2형사부(이선미 부장판사)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(13세 미만 미성년자 강제추행) 등 혐의로 기소된 전직 중학교 교사 A씨의 항소심 선고공판을 열고, 징역 9년을 선고한 원심을 파기한 뒤 징역 4년을 선고했다.

◆ 생기부 불이익 암시하며 111차례 범행… 1심 “극히 악질적”

A씨는 지난해 3월부터 8월까지 약 5개월 동안 교내에서 학생 19명을 상대로 총 111차례에 걸쳐 신체적 접촉을 하는 등 강제 추행한 혐의로 구속 기소됐다.

조사 결과 A씨는 학생들에게 자신의 지시를 따르지 않으면 학교생활기록부 작성에 불이익을 줄 수 있다는 취지로 수시로 압박했다. 아울러 교내 폐쇄회로(CC)TV가 설치되지 않은 특정 교실을 범행 장소로 골라 이용한 것으로 확인됐다.

이에 1심 재판부는 “스승의 우월적 지위를 악용해 제자들을 상대로 장기간 범행을 이어간 점 등 죄질이 극히 악질적이다”라며 징역 9년의 중형을 선고했다.

◆ 2심 “13명과 합의·공탁 참작… 파면돼 재범 가능성 작아”

그러나 항소심 재판부는 형량이 너무 무거워 부당하다는 A씨의 주장을 받아들여 원심 판단을 뒤집었다.

재판부는 “항소심에 이르러 피해자 총 13명과 원만히 합의에 도달했고, 나머지 피해자들을 위해서도 법원에 상당한 금액을 공탁하는 등 피해 복구를 위해 진지하게 노력했다”고 감형 사유를 밝혔다.

이어 “피고인이 사건 이후 교직에서 파면 처분을 받아 재범 가능성이 작다고 보이며, 과거 형사처벌을 받은 전력이 없는 초범인 점 등도 함께 참작했다”고 판시했다. 법조계 안팎에서는 성범죄 양형 기준상 실질적 피해 회복과 합의 여부가 감형의 결정적 요인으로 작용했다는 분석이 나온다.

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