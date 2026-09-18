부산 북항 출현 상어, 공격성 낮은 '무태상어'…외해로 빠져나가게 유도

18일 오전 부산 북항 친수공원에 출현한 상어는 국내 연안에 주로 서식하는 '무태상어'인 것으로 확인됐다. 오후 3시 기준 아직 친수공원 내 수로를 빠져나가지 않은 것으로 파악됐다.

부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 57분쯤 부산 동구 북항 친수공원에 "살아있는 상어가 출현했다"는 신고가 접수됐다.

부산 북항 친수공원에서 발견된 무태 상어 모습. 해경 제공

신고를 접수한 해경은 파출소 연안구조정과 경비함정, 중앙해양특수구조단 등을 현장으로 보내 안전조치를 취하고 소방과 상어퇴치기를 활용해 상어를 외해로 몰아내는 작업을 오후 3시 15분쯤까지 진행했다.

발견된 상어는 3~3.5m의 갈색 외형을 가진 '무태상어'로 확인됐다.

무태상어는 동해와 제주도를 중심으로 서식하며, 공격성이 강하지 않은 것으로 알려졌다. 다만 식인상어인 만큼 쫓아내기 위해 해당 상어를 몰아붙일 경우 공격성을 드러내면 위험할 수 있다. 또한 멸종위기종으로서 외해로 억지로 쫓아내는 과정에서 건강악화도 우려된다.

따라서 해경은 국립수산과학원의 조언을 받아 경비함정 등 2척의 함선을 철수시키고 자연스럽게 외해로 빠져나갈 수 있도록 할 방침이다.

대신 육상 및 해상 순찰을 실시할 때 상어 재출현 여부를 수시로 확인하고 상어가 외해로 나가기 전까지 시민 안전을 유지하기 위해 친수공원을 관할하는 부산항만공사에 상어 위험안내 표지판 설치를 의뢰할 예정이다.

한편 부산에서는 최근 해수욕장, 태종대 앞바다 인근 등에서 꾸준히 상어가 출현하고 있다. 수온 상승으로 과거보다 따뜻해진 바다에 난류성 어종이 북상하면서 먹이를 따라온 대형 상어를 연안에서 볼 수 있는 가능성이 높아졌다는 분석이다.

<뉴스1>

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