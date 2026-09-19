유치 가능성 ‘희박’하다던 서울올림픽… 그 반전의 기록 공개

“올림픽 유치 가능성은 희박하다”

행정안전부 국가기록원은 19일부터 ‘벽을 넘어서, 86·88 국제스포츠대회’ 기록콘텐츠를 공개한다고 18일 밝혔다. 뉴스1

1981년 정부의 전망은 그해 9월 서울이 1988년 올림픽 개최지로 선정되면서 뒤집혔다. 유치에 회의적이었던 정부의 초기 보고서부터 대회 준비로 달라진 서울과 국민의 일상까지, 1986년 서울아시안게임과 1988년 서울올림픽 전후의 변화를 보여주는 기록물이 공개된다.

행정안전부 국가기록원은 19일부터 ‘벽을 넘어서, 86·88 국제스포츠대회’ 기록콘텐츠를 공개한다고 18일 밝혔다.

행안부에 따르면 콘텐츠는 △기적의 유치, 국가의 총력전 △올림픽 도시, 서울 △올림픽 시대, 국민의 일상 △세계가 모인 서울 4개 주제로 구성됐다.

‘기적의 유치, 국가의 총력전’에서는 1981년 2월 문교부가 작성한 ‘국제경기대회 유치추진 현황 보고’를 선보인다. 올림픽 유치 가능성을 ‘희박’하다고 평가한 보고서다. 그러나 같은 해 9월 독일 바덴바덴에서 서울은 개최지로 최종 선정됐다.

유치대표단이 작성한 ‘88올림픽 서울유치 결과보고’와 정부가 수집한 정부가 수집한 ‘제24회 올림픽대회 서울유치 관련 외국 신문 보도기사’도 공개한다. 유치 활동과 해외 언론의 반응을 살펴볼 수 있는 자료다.

‘올림픽 도시, 서울’에서는 잠실과 방이동 일대의 올림픽 타운 조성과 한강 정비, 교통망 확충 등 서울의 변화상을 보여준다. 1982년 국무총리행정조정실이 작성한 ‘올림픽 및 아시안게임 주요시설배치 조정방안’에는 방이동 일대에 경기장과 선수·기자촌을 배치하고, 올림픽공원을 조성하는 구상이 담겼다. 국립영화 제작소가 제작한 ‘지하철 3.4호선 건설과정’ 서울시가 작성한 ‘도심재개발촉진방안’도 공개한다.

올림픽 개최의 영광 뒤에 가려진 아픈 역사도 공개한다. ‘86·88 주요시설 확보 관련 철거민 대책’에는 대회 시설을 확보하는 과정에서 마련된 철거민 대책이 담겨 있다.

‘올림픽 시대, 국민의 일상’에서는 대회를 앞두고 정부가 위생 관리와 각종 단속에 나선 모습을 살펴볼 수 있다. 보건사회부의 ‘1984년 주요업무계획’에는 위생 수준 향상, 전염병·성병 관리, 부랑인 대책 등이 포함됐다. 법무부의 ‘1982년 주요업무계획’에는 관광저해 사범과 질서침해 사범 등의 단속을 강화하는 계획이 담겼다.

‘세계가 모인 서울’에서는 1986 서울아시안게임·1988 서울올림픽·1988 서울패럴림픽의 개·폐회식과 주요 경기장면을 시청각 기록물로 만나볼 수 있다.

이용철 국가기록원장은 “이번 콘텐츠를 통해 국민이 86·88 국제스포츠대회의 유치와 개최 과정뿐 아니라 서울의 공간과 국민의 일상에 나타난 변화까지 폭넓게 살펴보고, 관련 기록물을 다양하게 활용하기를 바란다”고 말했다.

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