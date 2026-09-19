포항지역발전협, 포스코 2차 파업에 ‘진솔한 대화’ 촉구

“파업 장기화 땐 협력사·소상공인 연쇄 타격, 피해 제철소 담장 넘는다”
이칠구 회장 “포스코도 살고 포항도 살아야, 노사 책임 있는 교섭 나서야”
포스코 노조의 2차 부분파업이 이어지며 생산 차질 등 각종 우려가 커지는 가운데 포항 지역 시민단체가 노사 양측에 조속한 대화 및 상생 결단을 촉구하고 나섰다.
(사)포항지역발전협의회는 17일 본회 회의실에서 제3차 이사회를 열고 ‘포스코 2차 부분파업 확대에 따른 지역경제 안정 및 노사상생 촉구 입장문’을 채택했다고 18일 밝혔다.
협의회는 “포스코 노사의 임금협상 갈등이 창사 이래 첫 부분파업에 이어 120시간에 달하는 2차 부분파업으로 번지면서 시민들의 불안이 극에 달하고 있다”며 “멈춰야 할 것은 제철소의 조업이 아니라 노사 간 갈등”이라고 지적했다.
이어 “현재는 대체인력 투입으로 버티고 있지만 대상 공정이 확대되고 파업이 장기화하면 그 여파는 제철소 담장을 넘어설 수밖에 없다”며 “납품 중단에 직면할 협력업체와 운송업계, 골목상권 소상공인 등 지역경제 전체가 회복하기 힘든 연쇄 타격을 입게 된다”고 경고했다.
협의회는 노사 양측을 향해 모든 대화 창구를 열고 2차 부분파업 조기 종료와 임단협 타결에 집중할 것을 촉구했다.
또 상호 존중을 바탕으로 대승적 판단을 내리고 포스코의 존립이 지역사회 및 국가 철강산업 경쟁력과 직결돼 있음을 깊이 인식해야 한다고 주문했다.
이칠구 포항지역발전협의회장은 “노동자의 정당한 권익과 글로벌 철강 위기 속 기업 경쟁력 확보는 모두 소홀히 할 수 없는 가치”라며 “어느 한쪽의 일방적 굴복이 아닌 포스코도 살고 노동자도 살고 포항도 함께 사는 상생의 타결을 이뤄내야 한다”고 거듭 강조했다.
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