충남대 총동창회, 공주대 통합 갈등에 “대학본부 책임 있는 소통해야”

충남대학교총동창회가 공주대와의 통합 추진 과정에서 발생한 학내 구성원들의 갈등에 대해 “대학본부는 투명하고 책임있는 소통에 나서야 한다”고 촉구했다. 구성원들에도 학교의 미래를 위한 대화에 적극 참여해줄 것을 호소했다.

한기온 충남대 총동창회장이 18일 대학본부 앞에서 연 기자회견에서 공주대와의 통합 추진 관련 대학본부의 책임있는 소통을 촉구하고 있다. 충남대총동창회 제공

충남대총동창회는 18일 대학본부 앞에서 기자회견을 열어 “통합에서 중요한 것은 속도 보다 바른 방향”이라며 “충남대가 쌓아온 학문적 역사와 정체성, 학생의 권리, 브랜드 가치가 충분히 고려돼야 한다”고 강조했다.

한기온 총동창회장은 “교수와 직원·학생·동문 등 대학 공동체의 다양한 목소리를 충분히 듣고 구성원들이 납득할 수 있는 합리적이고 투명한 절차를 마련해 신뢰를 회복해야 한다”며 “학생들의 진정한 동의와 참여가 없는 대학 정책은 성공하기 어렵다”고 지적했다. 이어 “대학본부가 학생들과 진정성 있게 소통하고 학생들이 체감할 수 있는 실질적인 지원과 혜택, 대학의 미래에 대한 구체적이고 투명한 비전을 제시해야 한다”고 덧붙였다.

학생 등 구성원들에겐 학교와의 대화와 소통을 계속 이어가 줄 것을 당부했다.

총동창회는 “학생들의 권리와 자존심을 지키는 일이라면 선배들이 함께할 것이며 대학본부의 정책과 추진 과정도 엄정하게 지켜보고 필요한 목소리를 내겠다”면서도 “현재의 갈등이 감정적인 대립이나 일방적인 단절로 이어져서는 안 된다”고 말했다.

그러면서 “학교 측과의 대화의 끈을 놓지 말고 ‘충남대학교의 미래를 위해 무엇이 가장 현명하고 신중한 선택인가’를 함께 고민해 달라”며 “선배들도 후배들의 목소리를 귀담아듣고 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.

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