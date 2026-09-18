與, 李대통령 기자회견에 “더 겸손하게 민생 살필 것…개헌 거부 명분은 사라져”

더불어민주당이 18일 이재명 대통령의 기자회견 뒤 당도 민생 챙기기를 뒷받침하겠다고 밝혔다. 기자회견 내용에는 낮은 자세로 국민이 궁금해하는 점에 진솔하게 답했다고 호평했다.

민주당 김민석 대표는 이날 이 대통령 기자회견 뒤 국회에서 기자들과 만나 “회견을 보는 동안에 대통령과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다”고 말했다. 이어 김 대표는 “당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴가겠다”고 했다.

더불어민주당 김민석 대표(가운데)가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견 생중계를 본 뒤 취재진을 만나 소감을 말하고 있다. 왼쪽부터 권칠승 정책위의장, 전용기 최고위원. 연합뉴스

민주당 박성준 수석대변인은 국회에서 브리핑을 통해 “이 대통령의 대국민 기자회견은 국민 앞에 솔직하고 겸허한 자세로 국정 현안에 대한 대통령의 생각을 허심탄회하게 밝히는 자리였다”며 “민생과 개혁, 국민 통합에 대한 대통령의 의지를 확인할 수 있었다”고 말했다. 박 수석대변인은 “특히 지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 반드시 개선해 나가겠다는 말씀에 동감한다”며 “국회에서 민생 입법과 정책, 예산을 통해 국민의 실제 삶이 더 나아지도록 뒷받침하겠다”고 강조했다.

이어 “국민 앞에 더 낮은 자세로 국민의 뜻과 삶을 더 살피겠다는 이 대통령의 말을 무겁게 받아들인다”며 “민주당도 국정 운영의 한 축으로 산적한 민생 현안을 해결하고, 국민 통합 속에 안정적인 개혁을 완수하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그는 브리핑 뒤 기자들과 만나 이 대통령의 ‘공소취소 특검’의 기존 기소 사건에 대한 처분에 관한 조항을 삭제해달라는 발언에 관해 당 입장을 묻는 질문에 “당 지도부도 있고 원내지도부도 있으니까, 대통령 말씀을 일차로 들었으니 오후에 나오지 않겠나”라며 즉답은 피했다.

또 민주당 전은수 원내대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 ‘헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하다’며 연임 개헌 가능성을 일축한 데에 “이제 국민의힘이 개헌을 거부할 명분은 없다”고 밝혔다. 전 원내대변인은 “그간 국민의힘은 연임 개헌이라는 프레임을 앞세워 개헌 논의를 거부해 왔지만, 이는 애초에 있지도 않은 연임 구상을 포기하는 것처럼 보이게 만들려는 정치공세에 불과했다”며 “더는 근거 없는 의심을 핑계 삼아 개헌 논의를 가로 막지 말라”고 지적했다. 그러면서 “대통령이 이렇게까지 분명히 밝혔는데도 반대를 이어간다면, 그것은 개헌을 막기 위한 반대일 뿐”이라고 적었다.

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