日 기준금리 31년 만에 1.25%…금융완화 종료 후 최단기간 인상

원유 가격 상승으로 전 세계적으로 인플레이션 압력이 커지면서 주요국 중앙은행이 금리 인상에 적극적으로 나서는 가운데 일본 중앙은행도 18일 기준금리를 0.25%포인트 인상했다.

일본은행. 로이터연합뉴스

니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 금융정책결정회의를 열고 기준금리인 단기정책금리를 현행 ‘1.0% 정도’에서 ‘1.25% 정도’로 올리기로 했다. 일본은행의 금리 인상은 지난 6월 이후 3개월 만으로, 2024년 3월 제로금리 시대를 벗어난 이후 가장 짧은 시간 내 인상이다. 그 전에는 대체로 6개월마다 한 번씩 금리를 올렸었다.

정책금리 1.25%는 1995년 이후 31년 만에 최고 수준이다. 9명의 정책위원 가운데 7명이 인상에 찬성했고 아사다 도이치로, 사토 아야노 위원 2명이 반대표를 던졌다. 아사다, 사토 위원은 다카이치 사나에 내각 출범 이후 임명된 이들로 대표적인 비둘기파로 꼽힌다.

지난 7월 금융정책결정회의에서는 물가 상승 위험 점검항목으로 △중동 정세의 긴박함 △전 세계적인 인공지능(AI) 수요 확대 △외환시장에서 엔화 약세 진행이라는 세 가지가 제시된 바 있다. 일본은행은 이날 결정문에서 이 세 가지를 똑같이 거론하면서 “일본의 경제와 물가에 미치는 영향을 살펴보면서 추가 금리 인상 시기와 속도를 검토하겠다”고 밝혔다.

결정문에는 “기업 간 거래 가격 상승 압력이 소비자 단계까지 파급되기 시작했다”는 내용이 담겼다. 지난 7월 ‘파급될 가능성이 높다’에서 수위가 한층 높아졌다.

일본은행은 정책 판단 시 일시적 변동요인을 배제한 기조적 물가상승률을 중시한다고 닛케이는 전했다. 결정문에서는 기업의 임금 인상 및 가격 상승 적극화, 중장기 예상 물가 상승률을 언급하며 “2% 물가 안정 목표를 넘어 상승할 위험이 있다”고 적시했다.

또 “완화적 금융 환경이 유지될 것”이라는 인식 하에 경제·물가·금융 상황에 따라 앞으로 계속해서 정책금리를 인상하겠다고 밝혔다.

외환시장에서는 이날 오전 한때 엔/달러 환율이 달러당 156엔대 초반에서 움직이고 있었지만, 금리 인상 결정 후 엔 매도 움직임이 확산되며 달러당 157엔대까지 후퇴했다.

이날 결정 발표 전부터 금융시장에서는 일본은행이 이번에 금리를 인상할 것이라는 전망이 우세했다. 지난 7월말 미국과 일본이 외환시장 공동 개입에 나선 이후 스콧 베선트 미국 재무장관이 우에다 가즈오 일본은행 총재를 만나 “엔화 과소평가에 대처하기 위해 일본이 단호한 시장·금융 정책 조치를 취하는 것을 강력히 지지한다”고 말하기도 했다. 미·일 금리차가 엔저를 부추긴다는 평가가 나오는 가운데 일본에 금리 인상을 압박한 것으로 해석됐다.

미국 연방준비제도이사회(FRB)가 16일 3년 2개월 만에 금리 인상을 결정하고, 유럽중앙은행(ECB)도 지난 10일 3개월 만의 금리 인상에 나서는 등 중동 정세에 따른 물가 인상 압력 속에 각국 중앙은행의 매파적 입장이 강화되는 흐름이다.

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