SK하이닉스 솔리다임, 미국에 첫 낸드공장 검토

2021년 SK하이닉스가 인텔 낸드 사업부를 인수해 설립한 솔리다임이 미국 동부에 낸드플래시 생산거점 구축을 검토 중인 것으로 알려졌다.

18일 업계에 따르면 솔리다임은 미국 동부에 낸드 양산라인을 구축하기 위해 부지와 세부 조건을 점검하고 있는 것으로 전해졌다.

현재 솔리다임은 중국 다롄에 공장이 있으나 미국에는 본사 및 연구개발 센터만두고 있다. 이번에 미국에 양산라인을 구축할 경우 첫 현지 생산거점이 된다.

이 같은 계획은 인공지능(AI) 슈퍼사이클이 계속되면서 고대역폭 메모리(HBM)뿐만 아니라 D램, 낸드까지 수요가 지속적으로 증가하는 데 따른 것으로 분석된다.

미국에서는 AI 데이터센터 서버용으로 낸드 수요도 계속해서 늘어나는 중이다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 글로벌 낸드 매출은 전 분기 대비 70% 늘었다.

낸드 가격은 같은 기간 55% 상승하며, 1분기(90%↑)에 이어 두 개 분기 연속 큰폭의 성장세를 기록했다.

시장조사업체 트렌드포스에 따르면 2분기 SK하이닉스 낸드 매출은 20조원에 육박한 것으로 추정된다.

SK하이닉스는 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장한 것을 계기로 현지투자 확대를 추진 중이다.

최근 인텔과 메모리 생산 협력을 검토하고 있는 것으로 알려졌고, 솔리다임도 나스닥 상장설이 끊이지 않고 있다.

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