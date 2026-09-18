숲 가꾸고 폐자원 모으고…유통업계, ‘생활밀착형 ESG’ 강화

유통업계가 환경보호와 지역사회 상생, 소비자 권익 보호 등을 결합한 ESG 활동을 확대하고 있다. 산림·자원순환 등 환경 분야부터 취약계층 지원, 소비자 교육까지 일상과 맞닿은 분야를 중심으로 영역을 넓히고 있다.

'물 품은 숲' 프로젝트 참여 기업 및 기관 관계자들. LG생활건강 제공

18일 업계에 따르면 LG생활건강은 자회사 코카-콜라음료의 국내 최대 규모 공장이 있는 경기 여주 지역에서 숲의 물 저장 기능을 높이는 ‘물 품은 숲’ 프로젝트를 진행하고 있다. 2022년 시작된 이 사업은 숲의 빗물 저장과 물 순환 기능을 높여 지역사회에 수자원을 환원하는 자연기반 물 관리 활동이다.

올해부터는 여주시, 한국 코카-콜라, WWF(세계자연기금), 한국생태환경연구소, 여주시산림조합 등과 협력해 여주 지역 숲을 관리하고 있다. 상반기에는 여주시 금사면 하호리 일대 50ha 규모 숲에서 어린나무 가꾸기와 천연림 보육 등을 진행했다. 파트너 기관들이 관리해 온 숲을 모두 합치면 495ha로, 여의도 면적의 약 1.7배에 해당한다.

숲의 토양이 빗물을 흡수하고 저장한 뒤 천천히 흘려보내도록 관리해 농업용수 등 수자원 확보와 집중호우에 따른 홍수·토사 유실·산사태 완화 등에 기여한다는 취지다. 탄소 흡수와 생물다양성 증진 효과도 기대하고 있다.

깨끗한나라는 생활·위생용품 기업의 특성을 살린 '생활밀착형 ESG'를 추진하고 있다. 2020년부터 아동·청소년, 미혼모, 노인 등 취약계층에 화장지와 생리대 등 생활필수품을 지원했으며, 누적 기부 규모는 소비자가 기준 약 31억원이다.

여성·청소년의 위생과 건강권 지원도 확대하고 있다. 지파운데이션 등과 협력해 약 213만 패드의 생리대를 기부한 데 이어 최근에는 여성 청소년을 대상으로 월경과 위생용품 사용법 등을 교육하는 프로그램도 진행했다. 올해는 정부의 '모두의 생리대' 시범사업에도 생산·공급사로 참여하고 있다. 자원순환 분야에서는 임직원 물품 기부 캠페인을 통해 의류와 잡화, 소형가전, 도서 등 3506점을 모았으며, 시민들이 폐자원의 분리배출과 재생 과정을 체험할 수 있는 프로그램도 운영했다.

ESG 선도대학 구성원이 지난 17일 시몬스 테라스와 시몬스 팩토리움을 방문해 현장탐방을 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 시몬스 제공

시몬스는 지역사회와 제조 현장을 연계한 ESG 활동을 이어가고 있다. 지난 17일 경기 이천시 시몬스 테라스와 시몬스 팩토리움에서 ‘2026 ESG 선도대학’ 현장탐방을 진행했다. 올해 ESG 선도대학이 시몬스의 ESG 현장을 찾은 것은 두 번째다.

참가자들은 국내 최대 매트리스 생산시설인 시몬스 팩토리움의 수면연구 R&D센터와 품질 테스트 현장, 제조 공정 등을 살펴보고 시몬스 테라스의 브랜드 뮤지엄과 지역사회 상생 활동 등을 경험했다. 기업의 ESG 경영 사례를 외부에 공유하고 관련 인재를 육성하는 방식이다.

형지엘리트의 학생복 브랜드 엘리트학생복은 다음 달 17일 한양도성 일대에서 ‘흥인지문 게이트플로깅’을 진행한다. 참가자들은 혜화문에서 출발해 낙산공원과 한양도성박물관을 거쳐 흥인지문까지 걸으며 주변 환경정화 활동을 한다. 전문 해설사의 역사 설명과 박물관 탐방도 함께 진행하며, 참가 학생에게는 3시간의 자원봉사 시간이 인정된다. 형지엘리트는 2011년부터 청소년 국가유산지킴이 프로그램을 운영하고 있다.

형지엘리트 엘리트학생복 2026 청소년 국가유산지킴이 ‘흥인지문 게이트플로깅’ 참여 안내 이미지. 형지엘리트 제공

국순당은 추석을 앞두고 강원도 횡성군 지역 어르신 1500여 가구에 차례주 '예담' 1500병을 전달한다. 2019년부터 명절마다 지역 어르신 등에게 우리술을 기부해온 활동의 일환이다.

소노트리니티그룹 소노스테이션의 ‘소노아임레디’는 한국소비자원과 함께 지난 16~17일 경남 진주와 창원 진해구에서 ‘찾아가는 소비자권익증진 행사’에 참여했다. 고령자와 지역 주민, 군 장병 및 군인 가족 등을 대상으로 상조 서비스에 대한 이해를 높이고 피해 예방을 위한 교육을 진행했다. 진주에서는 무료 사전 장례 컨설팅도 제공했다.

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