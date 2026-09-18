李대통령, 여권 지지층에 “개혁 후퇴 의심 거둬달라”

이재명 대통령이 18일 기자회견에서 여권 핵심 지지층을 향해 검찰개혁 후퇴는 없다고 거듭 강조하는 한편 범여권 내부의 혐오와 배제를 멈춰달라고 직접 호소했다. 보다 과감한 개혁을 요구하는 지지층의 우려에는 “검사가 다시는 수사에 관여할 수 없게 만들겠다”고 했고, 계파와 노선을 둘러싼 내부 갈등에는 “조금은 눈감아주고, 조금은 포용하면서 같이 갈 길을 찾으면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 온라인으로 접수된 ‘전통적 지지층, 이른바 코어의 마음을 어떻게 되돌릴 것이냐’는 질문에 “좀 더 과감한 개혁을 바라는 분들이 있다”며 검찰개혁 문제부터 꺼냈다. 그는 “검찰개혁은 제가 공약한 바이기도 하고 수사와 기소를 분리하는 게 목표”라며 “사후 조치들을 통해서 불가역적으로 검사가 다시는 수사에 관여할 수 없게 만들 것”이라고 강조했다. “되돌아갈 수도 없게 철저하게 할 것”이라고도 했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합

검찰개혁 과정에서 경찰 권력이 비대해질 가능성은 별도로 막아야 한다고 했다. 이 대통령은 “권력기관들도 상호 견제를 하게 해야 한다. 한쪽으로 몰면 위험하다”며 검찰 수사권 박탈과 수사·소추 분리는 철저히 하되 경찰개혁도 병행해야 한다고 밝혔다. 그러면서 자신이 검찰개혁을 사실상 하지 않으려 한다는 비판을 직접 거론한 뒤 “검찰을 편들어서 뭘 하려고 한다, 또 개혁에 후퇴한다, 이런 의심은 거둬주시기를 다시 한번 부탁드린다”고 말했다.

범여권 내부 갈등에는 자제를 요청했다. 이 대통령은 모두발언에서 “경로와 방법이 조금 다르다는 이유로 같은 곳을 바라보고 함께했던 사람들의 진심까지 의심하지는 말아 달라”고 했다. 이어 “우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이고 이재명의 동지들”이라며 “민주당 제1당원이자 국정 최고 책임자인 저의 책임이 가장 크다”고 밝혔다.

질의응답에서도 같은 메시지를 이어갔다. 이 대통령은 “우리 안의 차이가 아무리 커도 우리가 이겨내야 될 상대와의 거리만큼 멀지는 않다”며 “좀 부족하고 조금 화나는 게 있더라도 우리가 원래 가지고 있던 지향과 가치를 향해서 조금은 눈감아주고, 조금은 포용하면서 같이 갈 길을 찾으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않았으면 좋겠다”며 “그걸 볼 때마다 너무 마음이 아프다”고 했다.

이 대통령은 여권 내부 갈등의 책임 역시 자신에게 돌렸다. “그거 역시도 저로 인해 생긴 측면이 없지 않다”며 “다시 시작하면 좋겠습니다”라고 말했다.

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