몸 낮추고, 선 긋고, 때론 강하게…李, 자성과 직설 오간 질의응답

“모두 저의 부족함 때문입니다.”

18일 기자회견에서 이재명 대통령의 답변은 질문에 따라 온도가 달라졌다. 지지율 하락과 인사 논란에는 배려와 소통이 부족했다며 자신에게 책임을 돌렸다. 반면 검찰개혁과 연임, 호르무즈 파병처럼 정치적 논란이 첨예한 사안에서는 “전혀 없다”, “의심을 거둬달라”며 단호하게 선을 그었다. 부동산과 대미 투자 등 정책 현안에서는 “이 정부는 합니다”, “제가 책임져야 될 일”이라는 표현까지 써가며 추진 의지와 책임을 강조했다. 모두발언에서 ‘초심’과 ‘성찰’을 내세운 이 대통령이 질의응답에 들어가자 현안마다 자성과 반박, 결단을 오가는 직설 화법을 꺼내든 것이다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

◆지지율·인사엔 “제 부족”… 책임 자임하며 몸 낮춰

지지율 하락 이유를 묻는 첫 질문에는 비교적 긴 자성이 이어졌다. 이 대통령은 “처음에는 이해가 안 되는 면도 많았다”고 털어놓은 뒤 “결국 그 모든 것들을 다 합쳐서 저의 부족 때문이었다”고 말했다. “배려도 부족하고, 섬세함도 부족하고, 소통도 부족하다”며 정책으로 피해를 보는 이들의 반발을 애써 외면한 측면도 있었다고 했다. 마지막에는 “국민에 대한 존중심이 좀 부족하지 않았을까”라고 스스로 평가했다.

잇단 장관 후보자 논란에 대해서도 책임을 피하지 않았다. “추가로 발견되는 문제”까지 준비하지 못한 것은 “우리의 잘못”이라고 했고 인사 시스템 재점검도 약속했다. 김승원 법무부 장관 후보자 임명에는 “아직 최종 결론은 내지 못했다”며 국민 눈높이까지 고려하겠다고 했다.

잘못을 인정하는 답변도 나왔다. 개별종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 뒤 투자자 손실이 커진 데 대해서는 “정부 정책에 불완전성이 좀 있었던 것 아닌가 싶다”며 “부족함이 있었던 건 맞는 것 같다”고 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 마친 후 인사하고 있다. 연합뉴스

◆검찰·연임·파병엔 “없다” “거둬달라”… 단호한 선긋기

논란이 자신의 의도나 정책 방향에 대한 의심으로 번진 사안에서는 답변이 짧고 단정적으로 바뀌었다.

검찰개혁 후퇴론에는 “불가역적으로 검사가 다시는 수사에 관여할 수 없게 만들 것”이라고 못박았다. 이어 “검찰을 편들어서 뭘 하려고 한다, 또 개혁에 후퇴한다, 이런 의심은 거둬주시기를 다시 한번 부탁드린다”고 말했다.

연임을 염두에 둔 개헌이라는 야권의 의구심에는 “저는 연임할 생각 전혀 없습니다”라고 잘라 말했다. 조작기소 특검의 공소취소 논란에는 국회에 기존 기소 사건의 이송·처분 관련 조항 자체를 삭제해 달라고 요구하며 논란의 고리를 끊으려 했다.

호르무즈 파병 문제에서는 같은 말을 반복해 강조했다. “전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없습니다”라고 한 뒤 답변 말미에 다시 “분명하게 다시 한번 말씀드리면 전쟁 파병은 없습니다”라고 했다. 청해부대 활동 강화 가능성은 인정하면서도 전쟁 개입이나 전투병 파견 가능성에는 선명하게 선을 그은 것이다.

북·미 대화 과정에서 제기되는 ‘한국 패싱’ 우려에도 “패싱이라고 하는 우려는 하지 않아도 됩니다”라고 답했다. 정부가 북·미 대화를 위해 “사전 조정 작업을 나름대로 계속하고 있다”는 사실도 공개했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

◆부동산·대미투자엔 “이 정부는 한다”… 결단·책임 전면에

정책 성과와 관련한 질문에서는 ‘결단’과 ‘책임’을 앞세웠다. 부동산 문제를 설명하면서는 역대 정부가 해결하지 못한 난제라는 점을 거론한 뒤 “그러나 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 거는 이 정부는 합니다”라고 말했다. 총리실이 공급 상황을 매일 점검하고 자신도 매주 사업지별 진척 상황을 보고받고 있다고 했다.

호르무즈 인근 원유 수송 문제를 설명할 때도 자신이 홍해 진입 검토를 직접 지시했다고 공개했다. 사고가 발생할 경우 자신에게 비판이 돌아올 수 있다면서도 “그 비난은 제가 감수해야 된다고 생각했다”고 말했다.

대미 투자 협상에는 “밤잠을 설칠 만큼 고민을 많이 한다”고 했다. 실무선에서 거의 합의된 내용도 직접 들여다본 뒤 “동의하기가 쉽지 않은 부분들이 좀 있어서 다시 또 얘기를 하는 중”이라며 재협상을 지시한 사실도 밝혔다. 국익을 두고는 “압박, 강요나 이런 것에 흔들리면 안 된다”는 원칙을 강조했다.

회견 막판 ‘만기친람’ 우려에는 “만기친람할 시간도 역량도 되지 않는다”고 받아쳤다. 자신의 국정운영 원칙을 “권한은 주고 책임은 확실하게 묻는다”고 설명한 뒤 개혁 과정에서 지지율이 떨어지더라도 “좋은 평가를 받기 위해서, 인기를 누리기 위해서 이 자리에 있지는 않습니다”라고 말했다.

그러면서도 마지막은 다시 낮은 자세로 돌아왔다. “더 많이 소통하고 더 많이 듣고 더 많이 존중하겠다”고 했다. 다만 곧바로 한마디를 덧붙였다. “당초에 하고자 했던 일들을 결코 포기하지 않고 힘들여서 계속 해나가겠습니다.”

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