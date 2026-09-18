“제일 예쁘다” 이서진, 손예진에 꿀 건네며 팬심 드러내

배우 이서진이 손예진을 향해 특별한 관심을 표현하는 모습이 예고편과 선공개 영상을 통해 공개됐다.

배우 이서진이 손예진을 향해 특별한 관심을 표현하는 모습이 예고편과 선공개 영상을 통해 공개됐다. SBS

18일 방송되는 SBS 프로그램 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’에서는 배우 지창욱이 ‘마이 스타’로 등장한다. 이번 방송에서는 지창욱의 작품과 관련된 현장을 찾은 이서진과 김광규의 모습이 전파를 탈 예정이다.

예고 영상에는 지창욱의 신작 ‘스캔들’ 제작발표회장을 방문한 이서진과 김광규가 담겼다. 현장에서 두 사람은 배우 나나와 손예진을 발견하고 반갑게 인사를 건네며 관심을 보였다.

김광규는 나나를 향해 “오랜만이다”고 인사하는가 하면, 이서진은 손예진을 향해 “꿀 하나 줄까? 꿀?”이라고 물었다. 이어 그 이유에 대해 “예뻐서”라고 말하며 남다른 팬심을 드러냈다.짧은 순간이었지만 손예진을 향한 이서진의 반응이 자연스럽게 웃음을 자아냈다.

또한 공개된 선공개 영상에서 이서진은 손예진을 향해 “예쁜 누나”라고 말하며 인사를 건넸다. 손예진은 웃으며 지나갔지만, 이서진은 그를 빤히 보며 “제일 예쁘다”라고 재차 강조해 눈길을 끌었다.

앞서 이서진은 한 예능에서 드라마 제목이 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’라는 소리를 듣고 “누구야, 누가 주인공이야”라고 되물은 바 있다. 이어 주연 배우가 손예진이라는 말에 바로 “예쁘네”라고 수긍해 웃음을 자아냈다.

이번 방송에서는 제작발표회 현장에서의 이서진과 김광규의 모습부터 지창욱을 위해 준비된 이색적인 ‘수발 A/S’까지 다양한 장면이 이어질 것으로 보인다. 특히 손예진을 만난 이서진의 반응과 지창욱을 위해 직접 시간을 보내는 세 사람의 모습이 어떤 재미를 선사할지 관심이 모인다.

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