“회의가 있다고” CEO 송은이, 3·1절에 직원 출근 시킨 사연

방송인 겸 CEO 송은이가 회사 직원들과 야근 중 식사를 함께하며 과거 회사 생활을 돌아봤다.

방송인 겸 CEO 송은이가 회사 직원들과 야근 중 식사를 함께하며 과거 회사 생활을 돌아봤다. VIVO TV - 비보티비

17일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 ‘직원들의 배신 비보 대표 늙꼰 송은이부터 젊꼰들까지 총출동! 비보의 라떼는 말이야~’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 송은이는 늦은 시간까지 업무를 이어가고 있는 직원들을 위해 야식을 준비하고 함께 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

송은이는 야근 중인 직원들을 보며 즉석에서 아이디어를 냈다. 그는 직원들과 야식을 먹으면서 이야기를 나눠보겠다는 생각을 밝히며 “몇 명이나 올라올까”라고 궁금해했다. 그러면서 “혼자 먹는 거 아니야?”라며 자신만 자리에 남게 되는 상황을 걱정하기도 했다.

그가 단톡방에 인원을 구했지만 결국 오랜 기간 회사에 몸담은 직원 네 명이 송은이와 함께했다. 예상했던 인원보다 적었던 탓인지 송은이는 아쉬운 기색을 드러내며 “대표님이랑 야식 먹는 게 즐겁지 않나. 그래도 6명 정도는 모일 줄 알았다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 대화에서는 비보의 초창기 시절을 떠올리는 이야기가 이어졌다. 입사 당시 막내였던 7년 차 이실장PD는 자신의 첫 출근 날을 회상했다. 그는 3·1절에 처음 출근했으며 “회의가 있다고 대표님께서 부르셨다”고 송은이의 호출을 받았던 당시를 떠올렸다.

이에 송은이는 “그때는 직원이 없었다”며 상황을 설명했다. 특히 4대보험이 적용되는 정식 직원이 처음이었다는 점을 언급하며 “내가 10년 한 것도 기가 막힌데 네가 10년 다닌 것도 기가 막힌 일”이라며 과거를 돌아봤다.

직원들은 송은이의 과거 모습을 놓고 농담을 이어갔다. 노작가는 송은이를 두고 ‘꼰대’라고 장난스럽게 표현했고, 이실장 역시 자신이 회사에서 비교적 오래 근무했지만 두 사람의 존재감 때문에 자신이 묻히는 것 같다고 말해 분위기를 띄웠다.

송은이는 자신이 정말 꼰대였던 것은 아니지 않느냐며 반문했지만, 직원들은 “제 3자로 봤을 땐 도긴개긴”이라고 덧붙였다.

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