李대통령 “레버리지 ETF 도입 결정 과정·세부 절차 아직 파악 못 해”

이재명 대통령은 18일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 문제와 관련해 “도입에 대해서는 저도 당시에 보고 받은 바가 있다”면서도 “레버리지 ETF가 어떤 과정으로 결정됐는지 세부적인 절차, 내용은 제가 아직 파악하지 못하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 레버리지 ETF 관련 질문에 “부족함이 있었던 건 맞는 것 같다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “지금은 거의 문제가 안 되는 상태가 됐는데, (도입) 당시에 이 상품을 산 분들이 손해를 많이 보니까 원성이 커졌던 것 같다”고 짚었다. 이어 “주가가 상승할지, 투자를 통해 이익을 볼지, 손해를 볼지는 귀신도 모르는 것”이라면서도 “정부 정책에 불완전성이 좀 있었던 것 아닌가 싶다. 나중에 보완할 것을 (도입 당시) 미리 다 장착을 했더라면 괜찮지 않냐라는 비판이 가능하다”고 했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 '국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'에서 발언하고 있다. 뉴시스

레버리지 ETF 도입에 대해 보고받았을 때의 상황도 설명했다. 이 대통령은 “‘이미 홍콩 등 해외에 삼성전자, SK하이닉스 등에 대한 레버리지 ETF 상품이 개설돼 있다, 그런데 국내 투자자들이 국내에는 그 제도가 없기 때문에 레버리지 ETF 투자를 위해서 해외로 계속 나간다’(고 보고받았다)”며 “당시에 환율이 엄청나게 높아서 환율이 문제가 될 때고, 주가도 계속 상승할 때였다”고 했다. 이어 “당국인지 누군지 모르겠지만, 하여튼 저한테 보고된 바로는 ‘어차피 국내 투자자들이 해외 시장에 가서 삼성, 하이닉스 등의 레버리지 ETF를 사고 있으니, 그거를 국내에서 사게 해주는 게 이점이 많다’(는 것이었다)”고 했다.

이 대통령은 “나중에 보니까 (ETF 도입 당시가) 주가 상승기의 거의 마지막 단계였던 것 같다. 주가의 운명은 아무도 모르지 않느냐”며 “하향세로 전환되니까 손실이 이제 2배가 된 것이다. 이익이 2배가 돼다가 하락이 되니까 손실이 2배가 되고, 매수 시점보다 더 떨어지니까 손실이 2배로 확대되면서 (손실이) 커진 분들이 꽤 있는 것 같다”고 했다.

차기 정책실장 인선 관련해선 “여전히 고심 중”이라며 “사회 정책을 강화하는 방향으로 정책의 중심을 살짝 이동해야 되지 않냐는 지적이 있고, 그 점에 대해서도 고심 중이어서 적당한 인물을 찾는 중”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지