교문 앞에서 “죽을래” 고함… 구미서 전기충격기 든 중학교 교사 연행

경북 구미의 중학교에서 교사가 등교 중인 학생들을 향해 전기충격기를 들고 위협하다 경찰에 연행되는 사건이 발생했다.

18일 경북교육청과 경찰 등에 따르면 이날 오전 8시15분쯤 구미시의 한 중학교 30대 교사 A씨가 교문 앞에서 등교하는 학생들을 향해 전기충격기를 든 채 “누가 먼저 죽을래” 등의 폭언을 하며 10여분간 소란을 피웠다.

경북 구미의 중학교에서 교사가 등교 중인 학생들을 향해 전기충격기를 들고 위협하다 경찰에 붙잡히는 사건이 발생했다. 사진=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

학교 측의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현장에서 붙잡아 기초 조사를 진행한 후 병원으로 이송했다.

교육청의 조사 결과 A씨는 평소 학생 생활지도 방식을 둘러싸고 동료 교사 및 학부모들과 지속적인 갈등을 빚어왔고 수년간 복용하던 우울증 약물을 최근 중단한 것으로 알려졌다. 교육당국은 정확한 사건 경위와 사실관계를 파악하고 있다.

한편 구미교육지원청은 위센터 및 교육활동보호센터 관계자들을 해당 학교에 긴급 파견해 현장을 목격한 학생들을 대상으로 심리상담을 실시한다. A씨에 대해서는 경찰과 협력해 상담 및 후속 조치를 진행할 계획이다.

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