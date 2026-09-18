李대통령 “수도권 집중·부동산 불패가 집값 밀어올려…공급도 급감”

이재명 대통령이 수도권 집값 상승의 근본 원인으로 수도권 집중과 ‘부동산 불패 신화’를 지목했다. 여기에 2022년 이후 주택 인허가와 착공 감소로 공급까지 줄면서 집값 상승 압력이 커졌다고 진단했다.

이 대통령은 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 수도권 집값 상승 원인을 묻는 질문에 “가장 근본적인 것은 수도권 집중”이라고 답했다.

서울 남산에서 바라본 아파트·연립주택 등 집합건물들. 연합뉴스

이 대통령은 “모든 경제력과 기반시설, 정주 여건들이 다 서울로, 경기도로, 인천으로 집중되고 있다”며 “그런데 집과 땅은 제한돼 있지 않느냐”고 말했다. 이어 지방의 일자리와 교육·문화 여건이 수도권보다 열악하다며 “영화 한 번 보려고 해도 마땅한 곳이 계속 사라지고 있고, 같이 놀 친구들도 점점 사라진다고 한다”고 했다. 그러면서 기업의 지방 이전과 재정 분산, 행정수도 건설, 공공기관 이전 등을 통해 수도권 집중을 완화하겠다고 밝혔다.

또 다른 원인으로는 ‘부동산 불패 신화’를 들었다. 이 대통령은 “너무 오랫동안 부동산이 재산 증식 수단이 돼 왔다”며 상대적 박탈감과 집값 상승에 대한 불안감이 주택 매수 수요를 키웠다고 설명했다.

특히 과거 정부의 대출·세제 정책도 문제로 지적했다. 이 대통령은 “빚내서 집 사라는 정책을 한다든지, 집을 사는 수요를 늘리기 위해 세금을 깎아주거나 대출을 늘리는 정책을 했다”며 가계부채가 부동산 시장으로 흘러간 점도 원인으로 꼽았다.

단기적인 원인으로는 2022년 이후 공급 감소를 지목했다. 이 대통령은 “2022년 윤석열 정권이 들어선 후, 그해부터 허가와 착공 건수가 절반으로 줄었다”며 “2022년부터 2025년까지 거의 절반으로 줄면서 공급이 확 축소됐다”고 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 청와대사진기자단

토지거래허가구역 해제도 언급했다. 이 대통령은 “이런 상황에서 토지거래허가를 풀어 특정 지역의 집값이 폭등했다”며 강남권을 중심으로 집값 상승세가 확산됐다는 취지로 설명했다. 이 대통령은 이어 “‘똘똘한 한 채’라고 해서 한 채 가격이 100억원을 넘는 곳도 있다”며 “저도 상상이 잘 안 된다”고 말했다.

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