李 대통령 “북미대화 사전조정 계속…‘한국 패싱’ 우려 안 해도 돼”

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회동 가능성과 관련해 “가능성을 현실로 만들기 위해 최대한 노력해야 한다”며 정부가 북·미 대화를 위한 사전 조정 작업을 진행하고 있다고 밝혔다.

이 대통령은 18일 열린 기자회견에서 북·미 정상 간 만남의 성사 가능성에 대해 “단정할 수 없다”면서도 “분명한 것은 트럼프 대통령은 대화를 원하고 있고, 저 역시 트럼프 대통령에게 대화를 권하고 있다는 것”이라고 말했다. 이어 “북·미 대화가 가능할 수 있도록 우리는 사전 조정 작업을 나름대로 계속하고 있다”며 “여전히 어려운 것은 사실이지만 불가능하다고 단정할 수도 없다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 2019년 6월 30일 판문점에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

북·미 대화가 본격화할 경우 한국이 소외될 수 있다는 이른바 ‘남측 패싱’ 우려에는 선을 그었다. 이 대통령은 “대화가 진전되는 초기에는 우리가 좀 멀리 떨어져 있을 수도 있다”면서도 “북·미 관계 진전을 위해 대한민국 정부가 해야 할 역할이 있고, 북·미 협력을 위해서도 우리 정부의 역할이 없을 수 없다”고 말했다. 그러면서 “패싱이라고 하는 우려는 하지 않아도 된다”고 밝혔다.

이 대통령은 특히 북·미 대화에서 한국 정부의 가시적인 역할이나 성과를 앞세우기보다 실질적인 진전을 이끌어내는 데 무게를 두겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 “우리 측의 단기적 이익을 위해 전체적인 장기 이익을 포기해서는 안 된다”며 정부가 성과를 “선점 또는 독차지”하려다 더 큰 성과를 얻을 기회를 놓치는 것은 옳지 않다는 취지로 설명했다. 북·미 직접 대화가 먼저 진행되더라도 이를 ‘한국 패싱’으로 규정하기보다는 대화 성사를 지원하고 이후 한국의 역할을 확보하는 데 초점을 맞추겠다는 입장으로 풀이된다.

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