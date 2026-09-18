李대통령 "북미관계 진전에 韓 역할 있어…패싱 우려 안해도 돼"

이재명 대통령은 18일 북미 대화 과정에서 한국이 소외될 수 있다는 우려와 관련해 "'패싱'이라는 우려는 하지 않아도 된다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 "대화가 진전되는 초기에는 우리가 좀 멀리 떨어져 있을 수도 있지만, 북미관계 진전을 위해서는 대한민국 정부가 할 역할이 있고 북미협력을 위해서도 우리 정부의 역할이 없을 수 없다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

아울러 "북한과 미국의 대화가 재개되는 것이 남북 간 대화 재개보다 훨씬 쉽고, 또 그것이 남북 대화를 가능하게 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남이 성사될지는 저로서도 단정할 수 없다"면서도 "트럼프 대통령은 대화를 원하고 있고, 저 역시 북미 대화가 가능할 수 있도록 사전 조정 역할을 나름대로 계속하고 있다"고 설명했다.

이어 "여전히 어려운 건 사실이지만 불가능하다고 단정할 수도 없다"며 "가능성을 현실로 만들기 위해 최대한 노력해야 한다"고 덧붙였다.

<연합>

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