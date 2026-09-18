[속보] 李대통령 “전쟁 관여·개입하는 파병, 명백히 없다”

이재명 대통령은 18일 호르무즈해협 파병 논란과 관련 “전쟁에 관여·개입하는 파병은 없다”고 말했다.

이재명 대통령이 18일 오전 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 관련 질문을 받고 “명백하게 말할 수 있다. 전쟁 불관여·불개입의 원칙은 지금까지도 지켜왔고 앞으로도 계속 지켜질 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “우리로서는 다른 국가들이 하는 것처럼 자국 상선과 원유 수송로, 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 해야 한다는 점은 분명하다”고 말했다.

이어 “이미 청해부대가 파병돼 해적 등을 포함한 선박 수송로와 국민 안전에 대한 위협에 대비·대응하고 있다”며 “이를 강화하는 방안을 검토하고 고심하고 있는 것은 사실”이라고 했다.

그러면서도 “전쟁에 개입·관여하거나 지원하는 파병이 아니냐, 전투병력을 보내거나 외국군 지휘 아래 우리 장병들을 배속시켜 위험에 빠뜨리는 것 아니냐는 걱정이 있다”며 “분명하게 다시 말씀드리면 전쟁 파병은 없다”고 강조했다.

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