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李대통령, 국회에 “특검 공소취소 관련 조항 삭제…진상규명에만 집중” 요청

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이귀전 기자 frei5922@segye.com

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“지금 논란이 되고 있는 특검의 권한 사항 중에 기존 기소 사건들에 대한 이송 또는 처분에 관한 조항들은 삭제하시고, 진상 규명에만 집중해 주시기 바랍니다.”

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 &#39;국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다&#39;에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 '국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 18일 기자회견에서 이같이 밝히며 ‘조작 기소’ 의혹 규명을 위한 특별검사에게 기존 사건의 공소 취소로 이어질 수 있는 권한을 부여하지 말아 달라고 국회에 요청했다. 이어 “불필요하게 공소 취소 논란이 발생하지 않게 조치해 주시기를 요청드린다”고 했다.

 

이 대통령은 특검 조사 결과에 따라 기존 기소 사건의 처리 여부를 판단하면 된다는 입장도 밝혔다. 그는 “그 결과에 따라서 법과 원칙, 상식에 따라 처리되면 될 일”이라며 공소 취소 문제가 정치적 쟁점으로 번져 “본질을 호도하고 있는 점에 대해 안타깝게 생각한다”고 말했다.

 

다만 조작 기소 의혹 자체에 대해서는 특검을 통한 진상 규명이 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 “지난 정부에서 정치적인 목적으로 무리하게 수사·기소를 해서 피해를 입은 사람이 저만이 아니다”며 “이런 악의적인 수사, 조작에 의심이 되는 사건들에 대해서는 특검을 통해 진상을 규명하는 게 맞다고 본다”고 밝혔다.


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