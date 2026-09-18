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李대통령 “진보·개혁 이상 꿈꾸는 우리 모두 친문, 친노, 친김대중이며 동지들”

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령은 18일 “민주주의와 진보, 개혁의 이상을 꿈꾸며 더 좋은 세상을 위해 행동하는 우리는 모두 친문(친문재인)이고 친노(친노무현)이며 친김대중이며, 이재명의 동지들”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 모두발언에서 여권 내 갈등과 관련해 “이 가슴 아픈 현실이 만들어진 데 수많은 원인과 동인이 있겠지만, 더불어민주당 제1 당원이자 국정 최고 책임자인 저의 책임이 가장 크다”며 이같이 말했다.

 

이 대통령은 검찰개혁 등을 둘러싼 범여권 내 이견 관련해 “같은 곳을 바라보는 사람들끼리도 어느 길이 빠른지, 어느 길이 더 안전한지에 대한 생각은 다를 수 있다. 경로와 방법이 조금 다르다는 이유로 같은 곳을 바라보고 함께 했던 사람들의 진심까지 의심하지는 말아 달라는 호소의 말씀을 드린다”고 했다. 또 “목숨 바쳐 내란을 이겨내며 국민주권정부의 성공을 위해 온 마음으로 함께 했던 분들이 서로 혐오의 언어를 주고받는 현실이 안타깝다”며 “더 나은 세상을 꿈꾸며 실천했던 누군가가 배제의 대상으로 지목돼 상처받고 아파하는 모습이 참으로 가슴 아프다”고 말했다.

 

이 대통령은 “미운 마음이 들고, 누군가를 탓하고 싶더라도 저와 정부의 부족함을 탓해달라. 더 많이 듣고, 더 소통하고, 먼저 손을 내밀겠다”며 “작은 차이가 서로를 밀어낼 이유가 아니라, 더 좋은 해답을 찾아가는 힘이 될 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 더 노력하겠다”고 다짐했다.

 

이 대통령은 이재명정부의 개혁 의지는 변함없다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “통합하려다 개혁이 흐려졌다는 질책을 받기도 했고, 개혁을 추진하며 통합의 진정성을 의심받기도 했다”며 “그러나 저와 정부가 과정과 방법에서 부족했던 것이지 우리가 나아갈 방향이 달라진 것이 아니라고 단호히 말씀드릴 수 있다”고 역설했다.


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