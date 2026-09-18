[속보] 李대통령 “국민 실망 직면해 당황…모두 제 부족함”

이재명 대통령은 18일 최근 국정 운영에 대한 국민의 실망과 우려를 두고 “모두 저의 부족함 때문”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 오전 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 모두발언에서 “지방 선거 이후로 일면 갑작스러운 국민의 실망과 걱정에 직면하여 당황했던 것도 사실”이라며 “그러나 많은 시간 숙고하고 성찰한 결과는 ‘언제나 국민이 옳다’”라고 했다.

이어 “너무 많은 과제 앞에 마음이 바빠 더 많은 이들의 마음을 제대로 헤아리지 못했다”며 “선명한 주장이나 선언이 아니라 실행을 통한 결과로 증명해야 한다는 생각에 민생·개혁·통합의 과정에서 필연적으로 발생하는 갈등과 아픔에 충분히 공감하지 못했다”고 했다.

그러면서 “작은 성과와 국민들께서 보내주시는 큰 성원 앞에서 두려움과 겸손함이 줄어들었다”며 “국민에 대한 두려움을 되살리고 모든 일에 더 세심하게 더 낮게 더 치열하게 임하겠다”고 했다.

이 대통령은 경제 지표 개선이 국민이 체감하는 삶의 개선으로 이어지지 못했다는 점도 언급했다.

그는 “경제지표는 개선되었다는데 왜 내 삶은 바뀌지 않나, ‘아니, 왜 더 나빠지는가’라는 물음에 더 적극적으로 답하지 못했다”며 “회복과 성장만큼 민생 개선에 더 집중하겠다”고 했다.

이 대통령은 “통합하려다 개혁이 흐려졌다는 질책을 받기도 했고 개혁을 추진하며 통합의 진정성을 의심받기도 했다”며 “저와 정부가 과정과 방법에서 부족했던 것이지 우리가 나아갈 방향이 달라진 것이 아니라고 단호히 말씀드린다”고 했다.

여권 지지층 내부 갈등에 대해서는 “목숨 바쳐 내란을 이겨내며 국민주권정부의 성공을 위해 온 마음으로 함께 했던 분들이 서로 혐오의 언어를 주고받는 현실이 안타깝다”고 했다.

이어 “민주주의와 진보·개혁의 이상을 꿈꾸며 더 좋은 세상을 위해 행동하는 우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이며 이재명의 동지들”이라며 “민주당 제1 당원이자 국정 최고 책임자인 저의 책임이 가장 크다”고 했다.

이 대통령은 검찰 개혁을 차질 없이 마무리하겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “역사적 과제인 불가역적 검찰 개혁을 책임 있게 완수하겠다”며 검사의 수사 배제와 공소청·중수청 분리를 통한 ‘수사·기소 분리’를 강조했다.

경찰 권한 확대에 대한 견제 필요성도 언급했다. 이 대통령은 “고강도 경찰개혁을 통해 수사권 독점에 따라 경찰이 무소불위 권력기관으로 퇴행할 수 있다는 국민의 우려를 불식하겠다”고 했다.

부동산 문제와 관련해서는 “부동산 시장을 반드시 안정시키겠다”며 공급·규제·세제 정책을 신속하게 집행하겠다고 밝혔다. 수도권 과밀 해소를 위해 행정수도 건설을 최대한 신속히 마무리하고 “‘경제수도 서울’과 ‘행정수도 세종’의 ‘경제·행정 2수도’ 시대를 열겠다”고도 했다.

개헌에 대해서는 5·18 광주민주화운동과 부마항쟁 정신의 헌법 전문 편입과 국민 기본권 강화, 대통령 권한 분산, 대통령 연임제 도입 등을 기존 입장으로 제시했다.

연임 가능성에는 선을 그었다. 이 대통령은 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 경로로 밝혔다”며 “저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 했다.

최근 인사 문제와 관련해서는 “인사 행정을 포함한 모든 국가권력을 행사함에 있어 주권자인 국민의 의사를 최대한 존중하겠다”며 “차제에 인사시스템도 재점검하겠다”고 했다.

이 대통령은 “언제나 국민이 옳다”며 “더 낮은 자세로 국민을 더욱 섬기며 국민이 체감하는 진정한 삶의 변화를 일궈낸 ‘민생 대통령’, 민주 정부의 오랜 숙제이자 역사적 과제들을 해결한 ‘개혁 대통령’, 갈등과 대결을 넘어 함께 사는 세상을 만들어낸 ‘통합 대통령’이 될 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했다.

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