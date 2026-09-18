李대통령 기자회견 시작…공소취소·연임개헌 논란 입장 표명 주목

이재명 대통령의 기자회견이 18일 오전 청와대 영빈관에서 시작됐다.

'국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'를 슬로건으로 하는 기자회견은 △정치·외교 △정책·경제 두 개 분야로 나눠 약 90분간 진행된다. 애초 기자회견은 이날 오전 10시에 시작될 예정이었지만 대통령의 메시지 수정 작업을 이유로 30분 연기됐다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 '국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'에서 발언하고 있다.

이번 기자회견은 공소취소와 연임 개헌, 인사 논란, 호르무즈 해협 파병 등 주요 국정 현안에 대해 대통령이 직접 입장을 밝히기 위해 마련됐다.

최근 국정 지지율이 하락세를 지속하는 상황에서 이 대통령이 기자회견을 계기로 돌파구를 마련할지 주목된다.

한국갤럽이 지난 15~17일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사해 이날 공개한 이 대통령의 직무수행 평가에서 긍정 평가는 37%로 취임 후 최저치를 경신했다. 부정 평가는 56%다.

해당 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 9.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<뉴스1>

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