기업 76.5% 추석 나흘 쉰다…상여금 지급 61.0%

추석을 1주일 앞둔 17일 오전 전남광주 북구 두암3동 행정복지센터에서 북구새마을회 주관으로 열린 다문화가정 전통음식 체험행사에 참여한 다문화가족 여성들이 차례상을 차리고 있다. 연합뉴스

추석 연휴를 앞두고 17일 한국경영자총협회가 전국 5인 이상 기업 601곳을 대상으로 연휴 계획을 물은 결과 76.5%가 나흘을 쉬는 것으로 나타났다. 기업 6곳 중 1곳은 닷새 이상 쉰다고 답했다.

◆ 나흘 이상 쉬는 곳 90.7%

조사 결과에 따르면 응답 기업의 97.0%는 올 추석 연휴에 휴무한다고 답했다. 휴무 일수는 ‘4일’이 76.5%로 가장 많았고 ‘5일 이상’이 14.2%, ‘3일 이하’가 9.3%였다. 나흘 이상 쉬는 기업이 10곳 중 9곳(90.7%)인 셈이다.

올해 추석 연휴는 공휴일인 24~26일에 일요일인 27일이 이어져 나흘이다.

닷새 이상 쉬는 기업은 그 이유로 ‘단체협약이나 취업규칙에 따른 의무적 휴무’(41.7%)를 가장 많이 꼽았다. 회사가 올해 사정을 보고 정한 것이 아니라 이미 정해 둔 규정대로 쉰다는 뜻이다.

이어 ‘근로자 편의 제공’이 19.4%, ‘연차휴가 수당 등 비용 절감’이 16.7%로 나타났다.

반대로 휴무가 사흘 이하인 기업에서는 ‘일감 부담은 크지 않지만 납기 준수 등으로 근무가 불가피하다’는 응답이 46.0%로 가장 많았다.

일감이 밀려서가 아니라 약속한 날짜를 맞추느라 연휴를 줄인다는 뜻이다.

상시 근로자가 5인 이상인 사업장은 관공서 공휴일이 유급휴일이다. 이 기간에 일하면 근로기준법 제56조에 따라 휴일근로 가산수당이 붙는다.

월급제 근로자는 8시간 이내 근무에 통상임금의 150%, 8시간을 넘긴 시간에는 200%를 받는다.

◆ 상여금 주는 기업 61.0%

추석 상여금을 지급할 계획이라고 답한 기업은 61.0%로 지난해 63.0%보다 2.0%포인트 줄었다. 300인 이상 기업은 66.7%로 1.4%포인트, 300인 미만 기업은 60.3%로 2.0%포인트 각각 줄었다.

상여금을 주는 기업 중에서는 정기상여금만 지급하는 곳이 65.3%였다. 별도상여금만 주는 기업은 30.8%, 둘 다 주는 기업은 3.9%였다.

이는 명절에 따로 얹어 주는 돈이 아니라 원래 주기로 한 상여금이 명절에 지급하는 경우가 대부분이라는 뜻이다.

별도상여금 지급액은 지난해와 비슷한 수준이라는 응답이 85.4%였다. 지난해보다 많이 준다는 답은 10.6%, 적게 준다는 답은 4.1%였다.

◆ 경기 나빠졌다 45.2%

올해 추석 경기가 지난해보다 나빠졌다고 답한 기업은 45.2%였다. 비슷하다는 응답이 45.7%, 개선됐다는 응답이 9.1%였다. 경기가 악화했다는 응답은 지난해 조사 때 56.9%에서 11.7%포인트 낮아졌다.

다만 체감은 규모에 따라 갈렸다. 300인 이상 기업에서 악화 응답은 지난해 49.3%에서 올해 29.4%로 떨어진 반면 300인 미만 기업은 57.9%에서 47.2%로 내리는 데 그쳤다.

두 집단의 차이는 지난해 8.6%포인트에서 올해 17.8%포인트로 두 배 넘게 벌어졌다. 나빠졌다는 응답 자체는 줄었지만 규모가 작은 기업일수록 그 체감이 덜 풀렸다는 의미다.

한편 이번 조사는 9월1일부터 7일까지 전국 5인 이상 기업 601곳을 대상으로 이뤄졌다. 응답 기업의 휴무 계획과 상여금 지급 계획을 물은 결과로, 연휴가 끝난 뒤 실제 시행 결과를 집계한 수치는 아니다.

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