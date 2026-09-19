방위사업청, 방산 중소기업 ‘신속시범사업 설명회’ 첫 개최

방위사업청이 방산 중소기업의 기술개발부터 군 실증·전력화까지 이어지는 ‘성장 사다리 구축’을 위한 설명회를 처음으로 열었다.

방위사업청은 18일 서울 양재 aT센터에서 방산육성 지원사업 참여 중소기업을 대상으로 ‘신속시범사업 설명회’를 개최했다.

방위사업청이 방산 중소기업의 기술개발부터 군 실증·전력화까지 이어지는 ‘성장 사다리 구축’을 위한 설명회를 처음으로 열었다. 사진=연합뉴스

신속시범사업은 민간의 우수한 첨단기술을 활용해 시제품을 개발하고 실제 군 운용환경에서 활용성을 확인하는 대표적인 신속 연구개발(패스트트랙) 제도다.

이번 설명회는 방위사업청이 추진해 온 중소기업 육성·지원사업의 성과를 신속시범사업(연구개발)으로 연계하는 첫 시도다.

설명회에서는 △2027년 신속시범사업 추진방향 및 공모 절차 △중소기업 전용 경로(트랙) 및 단기 연구개발 운영방안 △군 활용 및 후속소요 연계 방향 △사업 제안 시 주요 검토사항 등이 안내됐다.

참여 기업을 대상으로 한 1대1 맞춤형 컨설팅도 진행됐다.

방위사업청은 이번 설명회에서 중소기업의 신속시범사업 참여 기회를 넓히기 위한 제도개선 방안도 소개했다.

대·중견기업과의 직접 경쟁 부담을 줄이기 위해 ‘중소기업 전용 경로(트랙)’를 신설하고, 기술 성숙도가 높아 단기간 내 군 실증이 가능한 과제는 기존 최대 2년보다 짧은 12개월 이내 단기 연구개발 방식으로 추진할 계획이다.

윤창문 방위사업청 국방기술개발보호국장은 “발굴·육성한 우수 중소기업의 기술을 신속시범사업의 군 실증 기회로 연결함으로써 기업지원 정책의 성과를 한 단계 더 발전시키고자 한다”고 밝혔다.

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