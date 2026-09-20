에어프레미아, 12월 日삿포로 신규 취항

에어프레미아가 12월 일본 삿포로에 신규 취항한다.

에어프레미아는 오는 12월 2일부터 인천~삿포로 노선을 주 4회 운항하며 일본 노선 확대에 나선다고 20일 밝혔다.

운항 요일은 수·목·토·일요일이며, B787-9 항공기를 투입한다. 인천에서 오전 9시40분 출발해 신치토세 공항에 낮 12시20분 도착하는 일정이다. 삿포로에서는 오후 1시45분 출발해 인천에 오후 5시15분 도착한다.

삿포로 노선은 인천~나리타 노선에 이은 에어프레미아의 두 번째 일본 노선이다. 일본의 수도권과 홋카이도를 잇는 노선을 추가하며 일본 내 주요 여행지 네트워크를 확대하게 됐다.

삿포로는 홋카이도의 중심 도시로 겨울철 눈과 다양한 관광 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 대표적인 겨울 여행지다. 특히 12월부터 본격적인 겨울 여행 시즌이 시작되며, 삿포로 도심의 겨울 축제와 일루미네이션은 물론 오타루와 비에이 등 홋카이도 주요 관광지를 함께 둘러볼 수 있다.

인천~삿포로 노선 항공권은 9월14일 오전 10시부터 에어프레미아 홈페이지와 모바일 앱에서 판매를 시작한다. 삿포로 신규 취항을 기념한 할인 프로모션은 9월21일부터 진행할 예정이다.

에어프레미아 관계자는 “겨울철 대표 여행지인 삿포로를 찾는 고객들에게 에어프레미아만의 편안한 좌석과 합리적인 운임을 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 신규 취항을 통해 겨울 여행을 계획하는 고객들의 선택지를 넓힐 것으로 기대한다”고 말했다.

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