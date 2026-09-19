유한양행, 6년근 홍삼 건강기능식품 ‘유한 데일리 홍삼’ 출시

유한양행은이 6년근 홍삼을 원료로 한 건강기능식품 ‘유한 데일리 홍삼’을 출시했다고 19일 밝혔다. 하루 한 포(10㎖)로 간편하게 섭취하는 액상 스틱 형태로, 1일 섭취량 기준 기능 성분인 진세노사이드 3㎎을 함유했다.

홍삼은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름, 기억력 개선, 항산화 등 5대 기능성을 공식 인정받은 대표 고시형 원료다. ‘유한 데일리 홍삼’은 식약처 기능성 기준을 충족해 바쁜 일상 속 하루 한 포로 다섯 가지 건강 고민을 한 번에 관리할 수 있도록 설계됐다.

30포(300㎖) 한 달 분으로 구성된 이번 신제품은 개별 포장 스틱 제형을 적용해 휴대성과 편의성을 극대화했다. 별도의 계량이나 물에 희석하는 번거로움 없이 언제 어디서나 깔끔하게 섭취할 수 있어, 기존 유리병 농축액이나 부피가 큰 파우치 형태에 부담을 느끼던 소비자들의 접근성을 높였다.

섭취 만족도를 높이기 위한 세심한 원료 배합도 돋보인다. 홍삼 고유의 쌉싸름한 맛을 완화하고 깊은 풍미를 더하기 위해 엄선된 전통 식물성 원료를 조화롭게 배합, 남녀노소 누구나 거부감 없이 부드럽게 마실 수 있도록 구현했다. 여기에 유한양행의 엄격한 품질 관리 원칙과 GMP(우수건강기능식품제조기준) 인증을 바탕으로 제조해 신뢰도를 높였다.

유한양행 관계자는 “홍삼은 대중적인 건강식품인 만큼 원료의 신뢰도와 꾸준히 챙겨 먹을 수 있는 섭취 편의성이 핵심 선택 기준”이라며, “엄선된 6년근 원료와 유한양행의 품질 경쟁력을 바탕으로, 일상 속 활력이 필요한 현대인은 물론 명절·기념일 선물용으로도 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다”고 전했다.

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