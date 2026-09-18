로제, 18일 신곡 '뉴 트릭' 발표…청춘의 한복판

로제

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버이자 솔로 아티스트 로제(ROSÉ)가 글로벌 캠페인의 일환으로 새 음원을 공개했다.

더블랙레이블은 18일 오전 8시 로제의 새 디지털 싱글 '뉴 트릭'(new trick) 음원과 뮤직비디오를 공개했다. 이번 신곡은 애플의 '샷 온 아이폰'(Shot on iPhone) 캠페인의 일환으로 제작되었으며, 데이브 마이어스 감독이 연출을 맡아 자유롭고 에너제틱한 청춘의 감성을 감각적인 영상미로 완성했다.

거친 가라지 펑크 장르의 '뉴 트릭'은 시련과 상처를 자신만의 방식으로 극복해 나가는 주체적인 태도를 담아낸 곡이다. 메가 히트곡 '아파트'(APT.)를 함께 작업한 에이미 알렌과 앤드류 웰스가 공동 프로듀싱에 참여해 로제만의 경쾌하고 짙은 음악적 정체성을 한층 돋보이게 했다.

로제

글로벌 기업과의 컬래버레이션을 통해 독보적인 아우라를 입증한 로제의 '뉴 트릭' 음원과 뮤직비디오는 현재 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

한편 로제는 지난 2016년 그룹 블랙핑크로 데뷔한 뒤 '휘파람', '불장난', '뚜두뚜두', '핑크 베놈', '셧 다운', '뛰어' 등을 발표하며 전 세계적으로 큰 인기를 얻었다. 이후 2024년 YG와 그룹 활동에 대한 연장 계약을 체결하되, 개별 활동은 더블랙레이블에서 이어가기로 결정했다. 그 후 로제는 솔로곡 '아파트'(APT.), '넘버 원 걸'(number one girl), '톡식 틸 디 엔드'(Toxic Till the End) 등의 곡을 발표하고 탄탄한 솔로 아티스트로도 탄탄하게 자리 잡았다.

<뉴스1>

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