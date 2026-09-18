스타벅스 선물 보내고 창 닫으면 낭패?…응모 버튼 눌러야 1+1 쿠폰 받는다

카카오톡 선물하기로 스타벅스 모바일 상품권을 보내도, 별도 이벤트 페이지에서 응모하지 않으면 1+1 쿠폰을 받을 수 없다. 스타벅스 코리아가 오는 27일까지 진행하는 추석 프로모션이다.

스타벅스 코리아가 오는 27일까지 카카오톡 선물하기에서 모바일 상품권을 선물한 고객을 대상으로 제조 음료 1+1 쿠폰 증정 행사를 진행한다. 스타벅스코리아 제공 스타벅스코리아 제공

18일 유통업계에 따르면 이번 행사는 카카오톡 선물하기에서 스타벅스 모바일 상품권(교환권·e카드 교환권)을 선물한 고객에게 제조 음료 1+1 쿠폰을 주는 방식으로 진행된다.

카카오톡으로 명절 선물을 주고받는 문화가 자리 잡은 점을 고려해 마련한 행사라고 회사 측은 설명했다.

참여 절차는 두 단계다. 카카오톡 선물하기에서 스타벅스 모바일 상품권을 선물한 뒤, 이벤트 페이지에서 ‘응모하기’를 눌러 연락처 등 필요한 정보를 입력하면 된다.

상품권 결제 자체가 응모는 아니라는 점이 핵심이다. 결제를 마치고 페이지를 닫아버리면 응모 절차가 빠져 쿠폰을 받지 못한다.

혜택을 받는 사람도 상품권을 받은 쪽이 아니라 보낸 쪽이다. 1인당 최대 3회까지 참여할 수 있고, 본인에게 보내는 ‘나에게 선물하기’는 대상에서 제외된다.

쿠폰은 톨 사이즈 제조 음료 1+1이다. 매장에서 바리스타가 만드는 음료 한 잔을 사면 같은 음료 한 잔을 더 받는 방식으로, 리저브 등 일부 메뉴는 빠진다.

아메리카노 톨 사이즈 가격(4700원) 기준으로 계산하면 1회 참여로 4700원, 3회를 다 채우면 1만4100원어치 음료를 추가로 받는 셈이다. 다른 음료를 고르면 금액은 달라진다.

쿠폰은 결제 즉시가 아닌 10월 14일부터 20일 사이, 응모할 때 입력한 전화번호로 전송된다. 응모 단계에서 연락처를 정확히 입력했는지 확인해두는 게 좋다.

스타벅스 측은 “모바일 상품권으로 안부를 전하는 고객을 위해 마련한 혜택”이라고 밝혔다.

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