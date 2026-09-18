전국 흐리고 남부 비…제주 최대 100㎜ 이상 [오늘날씨]

금요일인 18일은 강원 동해안·산지와 남부지방, 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 제주도에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠다.

사진 = 뉴시스

기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐리다가 강원 동해안·산지를 제외한 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠다.

늦은 새벽 남해안에서 시작된 비는 오전 전북 남동부와 전남권, 경남권, 경북 남부 동해안으로 확대되겠다. 비는 오후 들어 대부분 그치겠지만 부산과 울산은 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.

강원 산지는 새벽부터 오전 사이, 강원 동해안은 아침부터 낮 사이 비가 내리겠다. 제주도에는 오전 9시부터 강한 비가 내리는 곳이 있겠으며, 시간당 30㎜ 안팎의 강수와 함께 돌풍과 천둥·번개가 나타날 수 있어 주의가 필요하다.

예상 강수량은 제주도 20~60㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상이다. 제주도 북부·서부에는 5~40㎜의 비가 내리겠다.

전남 남부와 부산·울산·경남 남해안에는 5~20㎜, 강원 산지에는 5~10㎜의 비가 예상된다. 전북 남동부·광주·전남 북부, 경남 내륙, 경북 남부 동해안은 5㎜ 안팎, 강원 동해안은 5㎜ 미만으로 전망된다.

아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 24~29도로 예보됐다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 19도, 대전 18도, 대구 20도, 전주 19도, 광주 19도, 부산 21도, 춘천 16도, 강릉 19도, 제주 22도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 대전 27도, 대구 26도, 전주 29도, 광주 28도, 부산 25도, 춘천 27도, 강릉 24도, 제주 26도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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