"사우디, 오만 통해 후티 반군에 '2주 휴전' 제안"

예멘의 친이란 반군 후티의 공세에 고전해온 사우디아라비아가 2주간의 휴전을 제안했다고 레바논의 친헤즈볼라 매체 알마야딘이 17일(현지시간) 보도했다.



관련 소식에 정통한 고위 소식통은 "사우디가 예멘 내 인도주의적 현안 해결 방안을 논의하기 위해 오만 정부를 통해 후티 반군에 2주간의 휴전을 제안했다"고 말했다.

지난 15일 예멘 반군 후티 연계 군사 매체가 공개한 영상 캡처 화면으로 후티 전투원들이 노획한 차량 옆에 서 있다. 소식통에 따르면 이 영상은 예멘 알자우프주에서 사우디아라비아의 지원을 받는 예멘 정부군을 공격한 직후 촬영됐다. 로이터연합뉴스.

이 소식통은 이어 "사우디는 제안된 휴전 기간 내에 인도적 현안과 관련한 (양측의) 합의 내용이 공식적으로 발표될 것이라고 확인했다"고 덧붙였다.



이와 관련해 압둘라 알 파라 알마야딘 예멘 지국장은 "사우디의 이번 행보는 사나(후티 반군 통제 지역)에 대항하는 동맹 구축에 실패한 이후, 결국 (휴전이라는) 선택지로 선회했음을 보여주는 대목"이라고 분석했다.



이같은 보도는 최근 후티 반군이 홍해 남쪽 입구인 바브엘만데브 해협 인근 요충지를 장악하며 석유 수출로를 위협하고, 사우디 및 사우디의 지원을 받는 예멘 정부군과 무력 충돌이 격화하는 가운데 나왔다.



후티 반군은 여러 주(州)에서 격전을 벌이며 예멘 정부군을 몰아세우고 있다.



또 후티 반군은 사우디 내 주요 도시를 겨냥한 공격 수위도 높이고 있다.



앞서 후티 반군은 수년간 이어져 온 사우디 주도 연합군의 군사 개입과 예멘 봉쇄 조치에 맞서 "봉쇄에는 봉쇄로, 확전에는 확전으로 대응하겠다"는 강경한 입장을 천명한 바 있다.

<연합>

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