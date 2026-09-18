천년 만에 깨어난 고대 북소리…‘2026 하남이성산성문화제’ 19일 개막

천년간 고분 벽화 속 그림으로만 전해지던 고대 타악기 ‘요고(腰鼓)’의 웅장한 울림이 올가을 경기 하남의 밤하늘을 수놓는다.

하남시와 하남문화재단은 이달 19일부터 20일까지 이틀간 미사호수공원 잔디광장과 이성산성 일원에서 ‘2026 하남이성산성문화제’를 개최한다고 17일 밝혔다.

경기 하남시 이성산성. 국가유산포털 캡처

‘하남의 역사, 미래를 두드리다’를 주제로 열리는 이번 축제는 역사 유산에 현대적인 문화 콘텐츠를 입힌 복합문화축제로 펼쳐진다.

축제의 테마인 ‘요고’는 1999년 이성산성 저수지 부지에서 출토된 길이 42.8㎝의 목제 타악기다. 허리에 매달고 양손으로 치는 장구 형태의 북으로, 고구려 시대 유물이자 국내에서 발굴된 가장 오래된 요고로 평가받는다.

축제 첫날에는 수도군단 군악대 공연과 ‘하남시민의 날’ 기념식에 이어 오후 7시부터 대형 요고와 대북, 영상 퍼포먼스, 퓨전 국악이 어우러진 주제공연이 열린다.

이어 가수 윤종신, 비비, 신유 등이 무대에 올라 90분간 가을밤의 낭만을 전한다.

‘2026 하남이성산성문화제’ 홍보 포스터. 하남시 제공

둘째 날은 시민 참여형 프로그램으로 채워진다. 환경 정화와 전통을 결합한 ‘지신밟기 플로깅 프로젝트’를 시작으로 크리에이터 ‘ENJ’와 함께하는 랜덤 플레이댄스가 열린다.

오후에는 스타 강사 최태성의 ‘역사콘서트 & 퀴즈쇼’와 지역 예술인들이 참여하는 ‘3인 3색 콘서트’가 이어진다.

행사장 곳곳에는 편백나무 속 유물 모형을 탐색하는 ‘이성산성 유물발굴장’, ‘이성산성 수비대 훈련소’, ‘친환경 요고 만들기’ 등 가족 단위 체험 부스가 마련된다.

전문 해설사가 동승해 이성산성과 전통시장, 나무고아원 등 지역 명소를 누비는 ‘하남여행버스’도 사전예약제로 운행된다.

시는 대규모 인파가 몰릴 것에 대비해 종합상황실과 구급대원을 배치, 안전관리에 만전을 기할 방침이다.

이현재 시장은 “이번 축제는 출토 유물 ‘요고’의 역사적 울림을 매개로 하남의 과거와 현재, 미래를 하나로 잇는 화합의 장”이라며 “유구한 역사문화 유산 위에 현대적 감각을 더해 수도권을 대표하는 K-컬처 축제로 자리매김하겠다”고 말했다.

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