李대통령 “임신중지약 불법거래 의존해 위험… 단계적 도입”

이재명 대통령은 17일 임신중지 약물의 단계적 도입과 관련해 헌법재판소의 낙태죄 헌법불합치 결정 이후에도 여성들이 해외직구나 불법 거래에 의존하면서 위험을 감수해 왔다고 밝혔다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “헌법재판소가 낙태죄에 대해 헌법불합치 결정을 내린 지 7년이 지났다”며 “그동안 여성들은 안전한 임신중지 약물을 구하지 못해 해외직구나 불법 거래에 의존해야 했고, 그 과정에서 위험까지 감수해야 했다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “무엇보다 중요한 것은 여성의 건강과 안전”이라며 “비 새는 천장을 고치는 동안에도 바닥은 젖는다”고 했다. 이어 “완벽한 대책을 기다리기보다 지금 할 수 있는 일부터 하는 게 좀 더 나은 결정”이라며 정부가 임신중지 약물을 단계적으로 도입하기로 한 배경을 설명했다. 도입 과정에서는 안전관리 체계를 꼼꼼히 살피고 의료 현장의 목소리도 충분히 듣겠다고 했다.

앞서 정부는 지난 16일 국가정책조정회의에서 임신중지 약물의 단계적 도입 방안을 발표했다. 도입 초기 2년간은 의료기관 내 의사 처방·조제를 원칙으로 하고, 의료계의 자율적인 진료지침 마련도 지원하기로 했다. 아울러 임신중지 관련 입법 공백을 해소하기 위해 모자보건법과 형법 개정도 추진할 방침이다.

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