최휘영 장관, 어연선 단장 임명 논란에 “예술행정 능력 평가한 것”

거센 반발이 일어나고 있는 어연선 국립어린이청소년극단 초대 단장 임명에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관이 “책임을 느낀다"는 입장을 밝혔다.
최 장관은 17일 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제4차 회의에서 "모두가 공감하고 지지하는 분이 임명되지 못한 데 책임을 느낀다"고 말했다. 앞서 최 장관은 지난 11일 어연선 전 광명문화재단 대표를 국립어린이청소년극단 초대 단장 겸 예술감독으로 임명했다. 이를 두고 국제아동청소년연극협회 한국본부는 같은 날 성명서를 통해 "경력 어디에서도 어린이·청소년 공연예술 분야의 전문성은 찾아볼 수 없다"며 임명 철회를 촉구했다. 연대 서명에는 16일 기준 한국극작가협회와 한국여성연극협회 등 10개 협회와 383명의 개인·단체가 이름을 올렸다.
이날 회의에 자문위원으로 참석한 방지영 국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장은 "어 단장의 임명 철회를 다시 한번 엄중하게 요청한다"고 거듭 밝혔다. 이에 최 장관은 "기준 없이 판단한 것이 아니라, 어 단장의 예술행정 전문가로서의 능력을 평가해 임명한 것"이라며 "많은 분이 실망하고 야단치시니 마음이 무겁다. 어 단장이 잘하실 수 있도록 챙기겠다"고 답했다.
어 단장은 세종문화회관 공연기획팀장·예술단협력팀부장, 극단 '현장' 대표, 광명문화재단 대표이사 등 예술 행정 분야에서 오랫동안 활동했다.
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