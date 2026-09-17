美·日, 대미 투자금으로 반도체 공장 건설 협의… 최대 3조엔 규모

미국과 일본이 지난해 무역 협상에서 합의한 일본의 대미 투자금으로 미국에 반도체 공장을 짓는 방안을 협의하고 있는 것으로 전해졌다.

17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 미국 측은 일본이 약속한 5500억달러(약 762조원) 규모의 대미 투자와 관련해 반도체 공장 건설을 제안했다. 양국 정부 실무진은 지난 14∼15일 투자금 회수 전망 등을 논의했다.

다카이치 총리, 트럼프 대통령(왼쪽부터). EPA연합

사업 규모는 2조∼3조엔(약 17조8000억∼26조7000억원)에 달할 전망이다. 공장 운영은 미국 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 글로벌파운드리스가 맡을 예정이며, 연산 처리 등에 쓰이는 로직 반도체를 생산할 것으로 보인다고 닛케이는 전했다.

일본은 반도체 제조 장비 등 공장 운영에 필요한 제품을 자국 기업이 공급할 수 있도록 요구하고 있다. 이 공장에서 생산한 반도체가 일본 제조업체의 미국 현지 생산 차량에 공급되면 공급망 위기에 따른 차질을 줄이고 부품을 안정적으로 조달할 수 있다는 기대도 있다.

이번 공장 건설은 일본의 대미 투자 3차 패키지에 포함될 것으로 전망된다. 반도체는 지난해 미·일 대미 투자 합의 당시 양해각서에서도 최우선 투자 후보로 제시됐다. 미국 정부는 미·중 갈등으로 공급망 불확실성이 커지자 안보와 직결되는 반도체의 자국 내 생산을 서두르고 있다.

다만 반도체는 수요 변동이 커 향후 생산량을 예측하기 어렵고 투자금 회수도 불투명해질 수 있어 민간 기업이 참여하기 쉬운 체계를 만드는 것이 관건이라고 닛케이는 전망했다.

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