전국 흐리고 일교차 큰 가을 날씨…제주 최대 100㎜ ‘물폭탄’ [내일날씨]

금요일인 18일은 강원 동해안·산지와 남부지방, 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 특히 제주도에는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠다.

서울 종로구 광화문역 인근에서 시민들이 겉옷을 걸친 채 출근하고 있다. 뉴시스

17일 기상청에 따르면 18일 늦은 새벽 남해안에서 시작된 비는 오전 전북 남동부와 전남권, 경남권, 경북 남부 동해안 등으로 확대되겠다. 대부분 지역의 비는 오후에 그치겠지만 부산과 울산은 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.

강원 산지는 새벽부터 오전 사이, 강원 동해안은 아침부터 낮 사이 비가 내리겠다. 제주도에는 오전 9시부터 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주도 20~60㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상이다. 전남 남부와 부산·울산·경남 남해안은 5~20㎜, 강원 산지는 5~10㎜, 전북 남동부·광주·전남 북부·경남 내륙·경북 남부 동해안은 5㎜ 안팎이다. 강원 동해안은 5㎜ 미만의 비가 예상된다.

아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 24~30도로 예보됐다. 주요 지역의 아침 최저기온은 서울 19도, 대전 18도, 대구 20도, 전주 19도, 광주 19도, 부산 21도, 춘천 16도, 강릉 19도, 제주 22도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 대전 27도, 대구 26도, 전주 29도, 광주 28도, 부산 25도, 춘천 27도, 강릉 24도, 제주 26도 등이다.

일부 내륙에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠다. 바다의 물결은 동해와 남해 앞바다를 중심으로 최대 3.5ｍ까지 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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