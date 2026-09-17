'58억 횡령해 부동산·고급차 구입' 김포FC 회계담당 직원 구속

프로축구 K리그2 김포FC 자금 수십억원을 빼돌려 부동산과 고급 차량을 산 30대 직원이 구속됐다.



김포경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 업무상횡령 등 혐의로 김포FC 회계 담당 직원 A씨를 구속했다고 17일 밝혔다.

김포FC 솔터구장. 김포FC 제공

A씨는 올해 1월부터 6월까지 김포시가 김포FC에 지급한 보조금 등 공금 58억원을 빼돌린 혐의다.



그는 김포FC 자금 운용을 위해 여러 단기 예금 계좌로 분산해놓은 자금을 자신의 계좌로 이체하는 방식으로 돈을 빼돌린 것으로 조사됐다.



그는 횡령한 자금으로 국내 부동산 2곳과 고가의 차량을 매입하는 등 횡령액 전부를 사용한 것으로 조사됐다.



현재까지 A씨를 도운 조력자는 확인되지 않아 단독 범행일 가능성이 높은 것으로 알려졌다.



경찰은 현재까지 수사한 58억원대 횡령 범행 외에도 김포FC 측이 추가 고소한 24억9천여만원 상당의 횡령 범행에 대해 수사를 이어간다는 계획이다.



그는 회계 업무를 맡은 2023년 1억8천만원을 횡령한 것을 시작으로 범행을 이어왔다는 의심을 받고 있다.



2024년에는 다른 직원이 업무를 맡아 횡령 관련 정황이 나오지 않았다.



그는 회계감사 등 점검이 이뤄지는 기간에는 빼돌린 자금을 다시 메꿔놔 잔액을 맞추는 방식으로 감시망을 피해온 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 "A씨가 구입한 부동산을 비롯해 범죄수익을 보전·추징하기 위한 절차를 진행하고 있다"며 "여죄 수사도 엄정히 이어갈 방침"이라고 말했다.



앞서 김포FC는 지난 7월 금융계좌를 점검하는 과정에서 58억원 상당의 횡령 정황을 포착하고 A씨를 경찰에 고소했다.



이후 특별감사를 통해 A씨가 과거에도 25억여원 상당의 자금을 더 횡령한 정황을 확인하고 경찰에 추가 고소했다.

<연합>

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