경북도의회, 추석 앞두고 따뜻한 온정 나누며 현장의정 활동 펼쳐

경북도의회 김희수 의장(포항5·국민의힘)은 민족 고유의 명절인 추석을 앞둔 17일 포항지역 아동복지시설인 ‘우리지역아동센터’와 ‘흥해하늘꿈지역아동센터’를 잇따라 방문해 경북도의회에서 준비된 위문품을 전달하고, 아이들과 시설관계자를 격려했다고 밝혔다.

이번 방문은 관심과 돌봄이 더욱 필요한 아동들을 살피고, 방과 후 돌봄과 교육, 문화 등 다양한 복지 서비스를 제공하고 있는 지역아동센터 관계자들의 노고에 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

김희수 경북도의회 의장은 17일 포항시 소재 우리지역아동센터를 방문, 직원들을 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

김 의장은 두 시설에서 아이들이 생활하고 이용하는 공간을 둘러보고 시설 운영 현황과 애로사항을 청취하는 등의 소통 시간을 갖고 지역아동센터가 단순히 아이들을 보호하는 공간을 넘어 아이들이 배우고, 어울리며, 희망의 꿈을 키워가는 지역사회의 중요한 돌봄 공간이라는 점에 공감했다.

김희수 의장은 “추석은 가족의 정을 나누고 서로의 안부를 살피는 민족의 큰 명절인 만큼, 우리 주변의 아이들 한 명 한 명이 소외되지 않고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지역사회 모두의 관심이 필요하다”며 “작은 정성이지만 아이들에게 따뜻한 위로와 기쁨으로 전해지길 바란다”고 말했다.

또 “좋은 복지는 거창한 구호보다 도민의 일상에서 체감할 수 있는 따뜻한 변화로 나타나야 하기 때문에, 경북도의회는 현장의 목소리를 정책에 충실히 담아내고, 돌봄이 필요한 아이들이 차별 없이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 의회의 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

같은 날 경북도의회 손희권 의원(포항, 국민의힘)도 포항시에 위치한 성모자애원 마리아의집에 방문해 도의회에서 마련한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

손희권(사진) 의원은 “소외되기 쉬운 이웃들과 온정을 나누게 돼 뜻 깊었고, 앞으로도 사회복지의 사각지대를 없애고, 나눔을 실천하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 경북도의회는 명절마다 도내 사회복지시설 등을 찾아 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하는 등 소외된 이웃과 함께하는 나눔과 봉사의 의정활동을 이어가며, 복지 현장의 목소리를 세심하게 청취하고, 도민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책과 제도 마련을 위해 지속적으로 노력할 방침이다.

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