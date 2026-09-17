‘2026 강남페스티벌’ 기간 도산대로 일대 교통통제… “대중교통을 이용하세요” [지금 우리 동네는]

서울 강남구가 10월3∼4일 도산대로 일대에서 열리는 ‘2026 강남페스티벌’을 앞두고 행사 구간의 차량 통제를 단계적으로 시행한다.

17일 구에 따르면 가장 먼저 통제되는 곳은 축제 메인 행사장이 들어서는 학동사거리~도산공원사거리다. 다음달 2일 금요일 자정부터 행사장 설치를 위한 통제가 시작되며 해당 주말인 3~4일에는 양방향 전 차로의 차량 통행이 제한된다. 버스도 해당 구간을 통과할 수 없다. 축제가 끝난 뒤 시설물을 철거하고 순차적으로 통제를 해제해 다음달 5일 오전 5시부터 정상 통행할 예정이다.

10월3∼4일 ‘2026 강남페스티벌’ 도로통제구간. 강남구 제공

다음달 3일 토요일에는 그랜드 퍼레이드 개최에 따라 영동대교 남단~청담사거리~학동사거리 구간의 교통통제가 추가된다. 다만 이 구간은 전면통제는 아니고 도산대로 북측 6개 차로를 통제하고 남측 6개 차로를 활용해 양방향으로 통행하도록 운영한다. 평소 12개 차로를 절반으로 줄여 양방향 차량이 이용하는 만큼 혼잡이 예상되므로 가급적 이 구간은 우회하는 것이 좋다.

교통통제에 따라 행사장 주변 버스노선은 일부 조정 운행된다. 메인 행사장인 도산대로 구간을 통과하는 노선은 인근 압구정로와 학동로를 통해 운행한다.

올해 강남페스티벌에서는 그랜드 퍼레이드를 비롯해 K-POP·패밀리 콘서트, 패션·뷰티, 미식 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 개막일인 다음달 3일 오후 4~6시 청담사거리에서 도산공원사거리까지 약 1㎞ 구간에서 펼쳐지는 그랜드 퍼레이드에는 특별히 피카츄 32마리가 등장해 어린이부터 어른까지 모두의 눈길을 사로잡을 예정이다.

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